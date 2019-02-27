В России открыли новый метод диагностики рака
Метод разработан учеными Института нейрохирургии Бурденко, МГТУ имени Баумана и Института общей физики имени Прохорова. В результате совместной работы появился прибор, который позволяет врачам четко определить границы раковой опухоли мозга прямо во время операции.
В основе устройства для диагностики рака – терагерцевый спектрометр. "Злокачественное новообразование содержит больше воды по сравнению со здоровыми тканями. Это свойство мы используем в нашем методе диагностики", – пояснил завлабораторией Института имени Прохорова Кирилл Зайцев.
Прибор дорабатывается и проходит испытания. Внедрить его в широкую практику планируется в ближайшие десять лет, пишет Ura.ru.
С помощью разработанного устройства для диагностики нейрохирурги во время операции смогут не оставлять в мозге клеток, пораженных раком. Кроме того, появилась возможность сохранить здоровые ткани, окружающие опухоль, не удалив ничего лишнего. Медики уверены, что это снизит смертность среди пациентов с раком, сведет к минимуму рецидивы и существенно сократит время операции.
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