Названы вызывающие рак продукты
Как отметили ученые, ультраобработанные продукты производятся с помощью многочисленных промышленных процессов и содержат красители, ароматизаторы, подсластители, эмульгаторы. К ним относят шоколад, конфеты, мороженое, гамбургеры, картофель фри, куриные наггетсы и хот-доги.
Французские специалисты в течение семи лет наблюдали за состоянием здоровья более 44 тысяч мужчин и женщин старше 45 лет. Каждые полгода участники эксперимента отвечали на вопросы об образе жизни в онлайн-анкете.
Во время наблюдения исследователи зафиксировали 602 смертельных случая, 219 из них были связаны с раком, а 34 – с болезнью сердца или коронарной артерии. Около 30% калорий, которые испытуемые потребляли каждый день, происходили из этих опасных продуктов. Если человек увеличивал долю таких калорий на 10%, риск преждевременной смерти возрастал на 14%.
"Ультраобработанных продуктов стало значительно больше за последние несколько десятилетий. Они могут привести к росту количества смертельных случаев от неинфекционных заболеваний", – цитирует авторов исследования Obozrevatel.
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