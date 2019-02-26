Легендарную российскую топ-модель убил рак
Ольга Пантюшенкова стала мировой звездой в 1994 году. Парижская компания выпустила аромат, лицом которого стала русская красавица.
Во времена Советского Союза самой высокой планкой для модели из Ленинграда была работа в Доме моды. Однако в конце 80-х стали проводиться первые конкурсы красоты. 16-летняя Пантюшенкова заняла третье место на смотре "Супермодели СССР – 1991". После этого она получила приглашение в модельное агентство Elite, которое тогда работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур.
Последовали десятки контрактов. Девушка снималась в рекламных кампаниях Christian Lacroix, Christian Dior, Kenzo, Cacharel, стала лицом Mugler. Ольга участвовала в показах Chanel, Valentino, Balenciaga и John Galliano. Пантюшенкова ходила под руку с Клаудией Шиффер и Ивом Сен-Лораном. Ольга была одной из первых русских красавиц наряду с Натальей Семановой и Татьяной Завьяловой, которые после распада СССР покоряли Запад.
По данным Telegram-канала "Антиглянец", Ольга умерла 6 февраля после долгой борьбы с раком. Ей было 44 года. Пантюшенкова скончалась в родном Петербурге – модель давно вернулась сюда, выбрав жизнь с мамой вдали от тусовок.
С личной жизнью у Пантюшенковой не складывалось. Она признавалась, что было много бурных романов, поступали и предложения о замужестве. Однако "настоящего русского парня", которого искала Пантюшенкова, она так и не встретила.
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