Названы предвестники редкого вида рака
По словам специалистов, около 75% опухолей сердца являются доброкачественными. Однако в этом органе возникают и злокачественные новообразования.
Медики отметили, что рак сердца прежде всего грозит людям с пороком развития, обусловленным генетикой. Они объяснили, что первичными можно считать те опухоли, которые растут именно в самом сердце, а не распространяются из других органов. Это заболевание поражает примерно одного человека из 100 тысяч, сообщает Medicalxpress.com.
При этом кардиологи заверили, что в большинстве случаев рак сердца операбелен. Однако без хирургического вмешательства даже развитие доброкачественной опухоли может привести к инфаркту. Борются с редким видом онкологии и с помощью химиотерапии.
Ученые назвали целый ряд причин и факторов риска развития таких патологий. Среди предвестников рака сердца – метастазы других органов, инфекционные заболевания, курение и чрезмерное употребление алкоголя, а также лишний вес.
Кардиологи назвали и один из самых распространенных симптомов рака сердца. По их словам, это беспричинная "запредельная" усталость во время выполнения обычных дел.
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