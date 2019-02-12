Озвучена причина экстренной госпитализации звезды сериала "Глухарь"
Днем ранее сообщалось, что 72-летнему Станиславу Житареву неожиданно стало плохо. "Один из старейших артистов нашего театра, исполнительный директор Фонда Евгения Леонова Станислав Житарев госпитализирован сегодня из-за обострения хронической болезни – радикулита", – заявил заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер.
Как выяснилось, причина – остеохондроз, от которого артист страдает на протяжении многих лет. По словам медиков, здоровью Житарева ничего не угрожает, однако ему придется некоторое время полежать в больнице.
Станислав Житарев родился 28 марта 1946 года в Горьком (ныне – Нижний Новгород). Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2006 году получил звание заслуженного артиста России.
Житарев служит в "Ленкоме" с 1977 года. На этой сцене он исполнил более десятка ролей, в том числе в спектаклях "Чайка" и "Гамлет". Широкому зрителю актер известен по сериалам и фильмам. Житарев снялся в картинах "Любовь-морковь – 3", "Черный квадрат", "Глухарь". В последнее время больше работал в театре, пишет StarHit.
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