Известная актриса умерла после тяжелой болезни
Рак легких у Дарьи Егорычевой диагностировали в 2012 году. Актриса за последнее время перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. "Дарья скончалась сегодня ночью", – сообщили близкие актрисы агентству ТАСС.
Прощание с актрисой состоится 23 февраля. Отпевание пройдет в Софийском соборе, а похоронят Дарью Егорычеву, вероятно, на Лефортовском кладбище в Москве, передает РИА ФАН.
Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС. Работала в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот". В частности, она играла в спектаклях "Бедная Лиза", "День рождения кота Леопольда", "Viva, парфюм!", "Живой труп".
Известна Егорычева также по сериалу "Глухарь". Актриса снималась в таких фильмах, как "Темная ночь", "Моя граница", "Тайна института благородных девиц", "Пилот международных авиалиний".
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