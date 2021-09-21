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Экономика
Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов к концу года

Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов к концу года

Доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала о влиянии санкций США на поставки товаров в Россию.
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К концу 2021 года в России уже традиционно вырастут цены на продукты. В частности, подорожают овощи и фрукты, которые поступают в страну по импорту, отметила Елена Воронкова. Опираясь на прогноз Центробанка по годовой инфляции, эксперт предположил, что рост цен по итогам 12 месяцев составит приблизительно 7–8%.

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Главный вклад в подорожание непродовольственных товаров, скорее всего, внесут гаджеты. По словам Воронковой, сейчас в России наблюдается увеличение спроса на электронику. Тем временем поставки некоторых моделей из Китая в РФ сокращаются, поскольку вводятся санкции США.

Также эксперт рассказал, что из-за свойственной рублю высокой волатильности импортеры закладывают в цену так называемую "подушку безопасности". Именно поэтому стоимость некоторых ввозимых в Россию товаров увеличивается не в меру изменения курса валют, а заметно больше, пишет LIFE.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что инфляция к концу сентября составит 7%. Согласно прогнозу Центробанка, цены на продукты могут достичь максимальных годовых значений. Некоторые эксперты предполагают, что инфляция начнет снижаться в четвертом квартале 2021 года.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
21 сентября 2021, 08:48 Источник: Прайм ✓ Надежный источник

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