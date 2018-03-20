Цены на продукты

В последнее время цены на продукты в России стали одной из самых остросоциальных и обсуждаемых в обществе тем. Не последнюю роль в росте цен сыграли пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, ослабление рубля и инфляция. Некоторые товары подорожали особенно сильно, что вынудило власти в экстренном порядке заняться урегулированием ситуации на рынке.

Правительство договорилось с производителями о заморозке цен на некоторые продукты на несколько месяцев. В их число попали подсолнечное масло и сахар, которые наиболее ощутимо прибавили в цене.