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Экономика
Цены на гречку в России побили рекорд

Цены на гречку в России побили рекорд

Цены на гречку впервые за десять лет превысили сто рублей за килограмм.
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По данным экспертов, этим летом любимая многими россиянами крупа стоила больше, чем в 2011 году. Ее цена составила в среднем 102,5 рубля. В последний раз выше ста рублей гречка стоила только десять лет назад.

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В минувшем году на цену крупы повлиял ажиотаж в начале пандемии ковида. Летом прошлого года гречка стала одним из наиболее подорожавших продуктов.

Отметим, что гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов. Поэтому государство внимательно следит за ценами на эту крупу. Если за два месяца продукт из списка подорожает на 10%, то на него на 90 дней могут установить предельные цены.

Напомним, в конце лета 2010 года поставщики гречки начали поднимать цены на крупу из-за аномальной засухи, поскольку ожидался низкий урожай. В результате цены выросли на 30–35%.

По поводу нынешней ситуации в Минпромторге заявили, что розничные цены основываются на отпускных ценах поставщиков. А зависят они от разных факторов. Это количество запасов, ожидаемый урожай и т.д.

Некоторые эксперты предполагают, что рост цен на гречку может связан с дефицитом этого продукта. По другой версии, закрытие экспорта породило у производителей сложности со сбытом гречки. Ранее депутаты от "Единой России" в Госдуме предложили принять меры для стабилизации стоимости основных продукты питания.

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Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2021, 10:34 Источник: РБК ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость861246
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ну дак чё. выборы прошли, теперь можно дальше успешно грабить тупой скот
Василий
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Уже и гречка , как черная икра.....С ума сошли эти "золотые унитазы"....!!!!
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