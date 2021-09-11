Набиуллина: Цены на продукты продолжают расти

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о причинах инфляции и мерах по ее снижению.

Годовая инфляция ускорилась сильнее, чем предполагали в Центробанке и Минэкономразвития, цены продолжают расти, хотя к сентябрю уже прогнозировалось снижение темпа. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, с чем связаны изменения и какие меры предпринимает подконтрольное ей ведомство. По ее словам, в ускоренном росте цен на продукты и другие товары и услуги "виноваты" несколько факторов: инфляция в других странах, несоответствие спроса и предложения из-за пандемии, нехватка рабочей силы, низкая урожайность, социальные выплаты.

Центробанк принял решение поднять ключевую ставку, так люди будут меньше брать кредиты, но больше открывать депозиты. "Мы поднимаем ставку, чтобы снижать инфляцию. От этого выигрывают все", – объяснила Набиуллина.

По прогнозам главы ЦБ РФ, цены на продукты перестанут расти уже к октябрю. Однако надеяться на резкое падение цифр не стоит.

В этом году ситуация с ценами на продукты крайне нестабильная. Весной был быстрый рост, позже стоимость так же быстро снизилась. "Пока рано делать выводы, что будет со стоимостью продуктов питания. Это один из факторов неопределенности, который в том числе будет влиять на общую инфляцию", – рассказала глава Центробанка.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказывала о снижении цен на так называемый "борщевой набор". Это список из самых популярных у россиян овощей. Снижение цен на эти продукты было связано с сезонным урожаем.