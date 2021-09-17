Россия идет к пику по инфляции: что будет с ценами на продукты

По прогнозам Центробанка, цены на продукты питания могут достигнуть максимальных годовых значений уже в текущем месяце.

Ускорение роста инфляции было зафиксировано осенью прошлого года. К концу лета 2021 года рост цен на продукты и иные товары достиг 6,7% – эта цифра приблизилась к максимальной отметке пятилетней давности. Центробанк среагировал принятием цикла мер по ужесточению денежно-кредитной политики.

Эльвира Набиуллина считает, что сейчас Россия очень близка к пику годовой инфляции. Это значит, что в сентябре еще возможно некоторое увеличение годовых показателей благодаря эффекту базы. Инфляция к концу первого месяца осени может достичь 7%. Однако эксперты ожидают замедления роста цен, а уже в четвертом квартале этого года инфляция и вовсе начнет снижаться. Разовые факторы будут влиять на данный процесс все меньше, а эффект от предпринятых Центробанком мер будет все больше – об этом Эльвира Набиуллина рассказала "РБК".

Напомним, что 10 сентября Банк России поднял ключевую ставку до 6,75% в качестве меры противодействия ускорению роста инфляции, и это значение стало наивысшим за последние почти два года.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказывала о изменении цен на "борщевой" набор. В конце июля на российском рынке наметилась тенденция на снижение цен на продукты из данного набора: морковь, лук, картофель, свеклу и капусту.