Россиян удивили неожиданным условием досрочного выхода на пенсию

Безработные россияне смогут выходить на пенсию досрочно. Правда, для этого необходимо соблюсти одно важное условие.



Оказывается, безработные граждане смогут получить пенсию раньше. Но воспользоваться такой возможностью смогут лишь те, кто не может устроиться на работу в предпенсионном возрасте.



В таком случае пособие новому пенсионеру начислят с учетом "переходного периода". Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд сообщает портал Primpress.

Кроме того, нетрудоустроенные граждане смогут получить повышенное пособие по безработице. В текущем году сумма вырастет в два раза: сейчас она составляет чуть меньше пяти тысяч рублей, но вырастет до 11280 рублей. Деньги выплачиваются в течение года, отмечает "Царьград".

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому могут снизить пенсию. Мера может коснуться граждан, бывших опекунами нетрудоспособных иждивенцев и получавших за это дополнительные средства.

Кроме того, пенсию в России могут снизить, если ПФР решит, что размер выплат необоснованно завышался. К уменьшению размера выплат стоит готовиться и тем, кто переезжает на постоянное место жительства в регион с более низким прожиточным уровнем.

Ранее "Дни.ру" сообщали о новом правиле для пенсионеров. До декабря 2020 года получатели социальных выплат должны сделать выбор в пользу фонда для хранения накоплений. Это касается тех, кто сформировал накопительную часть пенсий.

Напомним, что в 2018 году президент Владимир Путин подписал указ об изменении параметров пенсионной системы. К 2028 году возраст выхода мужчин на заслуженный отдых увеличится до 65 лет, женщин – до 60.