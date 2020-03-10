Россиян удивили неожиданным условием досрочного выхода на пенсию

Оказывается, безработные граждане смогут получить пенсию
раньше. Но воспользоваться такой возможностью смогут лишь те, кто не может
устроиться на работу в предпенсионном возрасте.
В таком случае пособие новому пенсионеру начислят с учетом "переходного периода". Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд сообщает портал Primpress.
Кроме того, нетрудоустроенные граждане смогут получить повышенное пособие по безработице. В текущем году сумма вырастет в два раза: сейчас она составляет чуть меньше пяти тысяч рублей, но вырастет до 11280 рублей. Деньги выплачиваются в течение года, отмечает "Царьград".
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому могут снизить пенсию. Мера может коснуться граждан, бывших опекунами нетрудоспособных иждивенцев и получавших за это дополнительные средства.
Кроме того, пенсию в России могут снизить, если ПФР решит, что размер выплат необоснованно завышался. К уменьшению размера выплат стоит готовиться и тем, кто переезжает на постоянное место жительства в регион с более низким прожиточным уровнем.
Ранее "Дни.ру" сообщали о новом правиле для пенсионеров. До декабря 2020 года получатели социальных выплат должны сделать выбор в пользу фонда для хранения накоплений. Это касается тех, кто сформировал накопительную часть пенсий.
Напомним, что в 2018 году президент Владимир Путин подписал указ об изменении параметров пенсионной системы. К 2028 году возраст выхода мужчин на заслуженный отдых увеличится до 65 лет, женщин – до 60.
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