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Экономика

Россиян удивили неожиданным условием досрочного выхода на пенсию

Пенсии в России. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Безработные россияне смогут выходить на пенсию досрочно. Правда, для этого необходимо соблюсти одно важное условие.
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Оказывается, безработные граждане смогут получить пенсию раньше. Но воспользоваться такой возможностью смогут лишь те, кто не может устроиться на работу в предпенсионном возрасте.

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В таком случае пособие новому пенсионеру начислят с учетом "переходного периода". Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд сообщает портал Primpress.

Кроме того, нетрудоустроенные граждане смогут получить повышенное пособие по безработице. В текущем году сумма вырастет в два раза: сейчас она составляет чуть меньше пяти тысяч рублей, но вырастет до 11280 рублей. Деньги выплачиваются в течение года, отмечает "Царьград".

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому могут снизить пенсию. Мера может коснуться граждан, бывших опекунами нетрудоспособных иждивенцев и получавших за это дополнительные средства.

Кроме того, пенсию в России могут снизить, если ПФР решит, что размер выплат необоснованно завышался. К уменьшению размера выплат стоит готовиться и тем, кто переезжает на постоянное место жительства в регион с более низким прожиточным уровнем.

Ранее "Дни.ру" сообщали о новом правиле для пенсионеров. До декабря 2020 года получатели социальных выплат должны сделать выбор в пользу фонда для хранения накоплений. Это касается тех, кто сформировал накопительную часть пенсий.

Напомним, что в 2018 году президент Владимир Путин подписал указ об изменении параметров пенсионной системы. К 2028 году возраст выхода мужчин на заслуженный отдых увеличится до 65 лет, женщин – до 60.

Автор: 10 марта 2020, 14:31

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