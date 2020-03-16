Создали в лаборатории: названо место появления коронавируса

Изначально считалось, что коронавирус возник на рынке морепродуктов в Ухане. Романофф имеет другое мнение. На его взгляд, вирус был завезен в город.
Соединенные Штаты – единственный возможный источник происхождения COVID-19, полагает эксперт. По его словам, обладает все ветви эволюционного древа коронавирусов – в Вашингтоне.
Романофф уверен: COVID-19 был создан в военной лаборатории Форт-Детрик, штат Мэриленд. Вывод эксперт сделал на основании исследований ученых Японии и Тайваня.
Аналитик напомнил о резком росте заболеваемости пневмонией в США в прошлом году. Власти посчитали, что виноваты вейпы. Романофф обратил внимание на то, что после вспышки эпидемии коронавируса лаборатория была закрыта, сообщает "Царьград".
Об американском "гражданстве" COVID-19 говорит и российский экономист Сергей Глазьев. По его мнению, вирус был создан и распространен для ослабления России и Китая. Эксперт напомнил, что у США есть сеть лабораторий по всему миру.
На 16 марта коронавирусом COVID-19 заразились 160 тысяч человек. В России числятся 63 заболевших, трое выздоровели. При Госсовете создана специальная рабочая группа по борьбе с пандемией.
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