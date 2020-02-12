"Русским – подороже": сделано жесткое заявление о Белоруссии

Сложно винить президента Белоруссии в том, что он в первую очередь беспокоиться о выгоде для своих сограждан. Однако это не значит, что желанию Александра Лукашенко получить газ по более выгодной цене стоит потакать.
Скидки для белорусов, как заметил Владимир Жириновский, возможны только за счет благополучия народа России. "Вам подешевле, русским – подороже! Русские за все заплатят", – возмутился лидер ЛДПР.
Он напомнил, что и без этого в отношении обеспечения голубым топливом наша страна демонстрирует далеко не лучшие показатели. В то время, как на бывших национальных окраинах СССР, бывших советских республиках, соответствующая инфраструктура развита максимально, а местное население получает доступ к энергоносителям за копейки, в центральных областях России сложилась совсем иная ситуация.
Владимир Жириновский выразил уверенность, что российским властям следует начать проводить в этой сфере более прагматичную политику. Судя по его словам, парламентарий считает, что льготы и многочисленные послабления, действующие в отношении Белоруссии и других стран бывшего СССР, следует отменить. "Поэтому никому не помогать, никому ничего не давать, не прощать долгов, а еще лучше давать по предоплате", – предложил свой рецепт Владимир Жириновский.
Примечательно, что пользователи Сети, судя по всему – белорусы, с лидером ЛДПР вступили в заочную полемику. В комментариях на сайте "Дни.ру" они призвали "оставить Белоруссию в покое" и жрать свои продукты "с пальмовым маслом и глютоматом". Если считать эти выпады продолжением настроений, царствующих в белорусском информационном пространстве, то придется констатировать – жители Белоруссии не считают, что скидки на газ за счет жителей России их к чему-то обязывают.
Отметим, ранее о провале политики задабривания деньгами местных элит рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, российский бизнес не просто обеспечил многим украинским политикам безбедную жизнь, но и напрямую финансировал откровенно антироссийскую пропаганду. Как итоги – с интересами России на Украине даже не собираются считаться, а о живущих в стране русских и русскоязычных откровенно вытирают ноги.
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