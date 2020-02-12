"Русским – подороже": сделано жесткое заявление о Белоруссии

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с жестким заявлением в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и его желания получить более выгодные условия по поставкам газа. Политик обратил внимание, что доступ к более дешевым ресурсом для белорусов оказывается возможен за счет благополучия русского народа.

прочитано 181 раз