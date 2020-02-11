В Москве поставили ультиматум "потерявшему берега" Лукашенко

На недавней встрече в Сочи Александр Лукашенко и Владимир
Путин вновь не смогли согласовать цены на нефть для республики. Стороны вели
переговоры несколько часов, но к единому знаменателю так и не пришли. Позже в
Минске заявили, что все же готовы покупать у Москвы черное золото по мировым
ценам.
Александр Лукашенко хочет получать нефть и газ подешевле, прокомментировал поведение белорусской стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Но за счет кого? За счет русских – они за все заплатят, по его логике", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.
При этом Жириновский напомнил, что в России газифицированы даже не все центральные районы страны. При этом в республиках бывшего СССР этот показатель стопроцентный, подчеркнул политик.
Лидер ЛДПР призвал не давать Белоруссии скидок на энергоносители и не списывать долги. "Не могут деньгами – пусть натуральным продуктом отдают", – передает слова Жириновского портал "Царьград". По мнению журналистов, политик поставил Лукашенко ультиматум.
Про актуальные вопросы двусторонних отношений Владимир Путин и Александр Лукашенко беседовали в Сочи. Главы государств согласовали цены на газ для республики – 127 долларов за тысячу кубометров. По нефти оказалось сложнее: белорусский лидер просит скидку, Москва же увязывает этот вопрос с прогрессом в интеграции двух стран.
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