Виноват Лукашенко: названа причина судьбоносного решения Путина

Владимир Путин якобы планировал обойти ограничение сроков
президентства путем создания единого государства с Белоруссией. Об этом со
ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщает влиятельное американское
информагентство Bloomberg.
Против такого плана выступил Александр Лукашенко. Президенты в течение всего прошлого года вели переговоры по интеграции двух стран, однако Минск отказался подписать ряд дорожных карт. Пробуксовка в отношениях с Белоруссией вынудила российского лидера пойти на отставку правительства и изменение Конституции, утверждают американские журналисты, называя действия Владимира Путина "планом Б".
Последние переговоры президентов двух стран прошли 7 февраля в Сочи. Всех разногласий между Москвой и Минском они не устранили. Стороны договорились, что Россия продолжит поставлять в Белоруссию газ по ценам 2019 года – 127 долларов за тысячу кубометров.
Камнем преткновения стал вопрос нефти. Лукашенко требовал скидок на поставки черного золота, Путин же настоял на мировых ценах. Позже в Минске согласились закупать у Москвы черное золото по мировым ценам.
При этом дорожные карты по интеграции, которые Путин и Лукашенко планировали подписать в декабре прошлого года, к 20-летию Союзного государства, отложены в долгий ящик. Минск требует скидки на энергоносители и другие экономические преимущества, Москва увязывает решение этих вопросов с интеграцией двух стран.
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