"Большая ошибка": раскрыт главный провал Москвы в отношениях с Киевом

Какой бы точки зрения на актуальные политические события ни придерживались бы люди, любой из них согласится, что на данный момент отношения России и Украины находятся далеко не на самом высоком уровне. Если же говорить прямо, то ситуацию можно оценить как полный провал. О том, что могло привести к такому развитию сценария рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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