"Нынешняя политика России в отношении Украины никуда не годится", – подчеркнул эксперт. Если вспомнить, что украинские политики, при всей своей продажности, мелочности, глупости и прочих грехах откровенно вытирают ноги о русскоязычное население, а российская сторона не может их переубедить, то с таким утверждением действительно сложно не согласиться.
У Михаила Погребинского есть предположение, что именно пошло не так в отношениях между Москвой и Киевом. По его словам, российские власти всегда стремились поддерживать отношения с местными элитами в расчете, что деловые взаимосвязи между двумя странами гарантируют и сближение в политическом плане, передает сайт "Комсомольская правда". Это, однако, были напрасные надежды.
Об антируском настрое руководства Украины заговорили относительно недавно, однако сам этот вектор появился одновременно с независимостью этой бывшей республикой СССР. Кто-то может вспомнить, что процесс насильственной украинизации даже полностью русских регионов страны начался еще при советской власти. И с 1991 года вытеснение русского языка из всех сфер украинской жизни стал очевиден, и уже к 2001 году число детей, которые обучались на нем в школах, сократилось в десять раз.
Это не останавливало российский бизнес от сотрудничества с украинскими политиками. Наоборот, кажется, что такой вектор только прибавлял предпринимателям желания вкладываться в экономику соседнего государства и обеспечивать личное благополучие отдельных представителей власти на Украине, ведущих откровенно антирусскую политику.
Многие антироссийские культурные проекты, в том числе пропагандистские фильмы, были сняты на деньги из России, рассказал Михаил Погребняк. При этом официальная Москва ранее принципиально не работала с украинской оппозицией, а на все демарши Киева реагировала мягко.
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