Что будет с курсом рубля в 2021 году

Уходящий год ознаменовался новыми испытаниями для российской валюты. На конец декабря официальный курс рубля составляет 73,6 за доллар и 90,2 – за евро. Что ждет российскую валюту в 2021 году и в каких денежных знаках лучше хранить сбережения? "Дни.ру" спросили мнения экспертов.



Курс рубля в 2021 году

В ближайшем будущем на курс рубля повлияют несколько факторов: ожидание ужесточения санкций или введения новых со стороны избранного президента США Джо Байдена, цены на нефть и ситуация с пандемией коронавируса, говорит кандидат экономических наук, руководитель представительства фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян.

Эксперт напомнил, что ощутимое падение курса рубля произошло в начале ноября перед президентскими выборами в США. "Неопределенность на биржах, связанная с этим событием, оказала значительное влияние на рубль, и мы видели доллар дороже 80 рублей", – отметил аналитик.

Григорян не прогнозирует в ближайшем будущем событий, которые могли бы оказать на курс рубля существенное влияние, поэтому ситуация с российской валютой будет стабильной. В оставшиеся до Нового года дни рубль может укрепиться до уровня ниже 75 из-за традиционного оживления перед праздниками, считает эксперт.

"Но уже в январе 2021 года доллар начнет отыгрывать позиции и вернется к отметке выше 75 рублей", – полагает Григорян.

Но 1 апреля 2021 году ожидается ослабление квот на добычу нефти по договоренностям в рамках ОПЕК+, напомнил экономист. "В связи с этим после первого квартала 2021 года ожидается укрепление рубля в связи с повышением прогноза по добыче нефти. При коридоре нефтяных цен $40–50 за баррель марки Brent равновесным является курс 68–72 рубля, из чего следует, что сегодня рубль недооценен примерно на 10%", – анализирует эксперт.

Пандемия – угроза для рубля

Реализоваться данному сценарию не дают геополитические риски и неопределенность с пандемией коронавируса, подчеркнул Григорян. Появление новых вакцин кардинально не меняет ситуацию на рынках, к тому же бизнес опасается очередного локдауна, добавил экономист. Если в начале года ситуация с пандемией не изменится, неизбежны новые сильные колебания курса рубля, прогнозирует аналитик.

"К лету ситуация должна стабилизироваться. Если европейские страны по-прежнему останутся недоступны для массового туризма, то мы сможем увидеть доллар на уровне 70-72 рубля, но уже осенью, с началом новой волны вирусных заболеваний, если не начнется массовая вакцинация, доллар опять вырастет до 75-78 рублей", – считает Григорян.

На динамику курса рубля влияют санкции в отношении России, ситуация на рынке нефти, монетарная политика Центробанка и действие бюджетного правила, отметила аналитик QBF Ксения Лапшина. Если деловая активность в мире после пандемии начнет восстанавливаться, развивающиеся рынки, включая российский, будут привлекательными для инвесторов – это положительно скажется на стоимости отечественной валюты, объяснила эксперт. Она не исключила, что высокая волатильность валютных курсов будет наблюдаться и в следующем году.

Курс рубля во многом зависит от стоимости нефти, напомнила Лапшина. "Умеренно слабый рубль – залог конкурентоспособности российских товаров за рубежом. Крепкий рубль выгоден только населению, поскольку это важно для сохранения сбережений. Ослабление рубля неизменно ведет к ускорению инфляции, на что россияне постоянно негодуют. Государству необходимо соблюсти и интересы граждан, и способствовать росту бизнеса", – сказала эксперт.

В какой валюте хранить деньги

Сергей Григорян не советует в ближайшее время бежать в обменники. В связи с пандемией обстановка на глобальных рынках непредсказуемая, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в 2020 году курс рубля несколько раз резко падал, но отыгрывал позиции.

Аналитик сомневается, что повторится ситуация 2014-2015 годов, когда доллар подорожал в два раза. В "американца" по 100 рублей эксперт не верит.

"Я бы рекомендовал не суетиться, и оставить все как есть. Если ваша цель долгосрочные накопления, то имеет смысл планомерно покупать валюту небольшими партиями вне зависимости от курса. В длительном периоде от трех лет вы все равно выиграете", – советует экономист.

Для долгосрочных сбережений желательно выбирать доллар или евро, говорит Ксения Лапшина. На короткий срок эти инвестиции могут не оправдаться: не факт, что предоставится лучший момент для продажи, отметила эксперт.

"Тем инвесторам, у кого уже есть валютные накопления, лучше их сохранять. Однако для тех, кто еще только думает купить валюту, текущий курс уже дороговат", – резюмировала аналитик.