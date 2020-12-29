Новый год 2021 Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
29 декабря
Лента новостей
22:21
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
22:09
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана
22:01
Что будет с курсом рубля в 2021 году
21:56
В отношении Навального возбудили дело о мошенничестве
21:50
Геннадий Ветров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
21:08
"Скупаю все": Волочкова раскрыла интимные тайны
21:00
После ультиматума Баку армяне в Карабахе устроили бунт
20:39
Греф рассказал о создании специального бункера
20:29
При лобовом столкновении под Дмитровом пострадали люди
20:06
Бывшего епископа РПЦ лишили сана за пьянство и блуд
19:49
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
19:47
Мэр сибирского города заразилась коронавирусом
19:45
"Я буду помнить его всегда": Лена Ленина убита известием о смерти
19:30
Банки обвинили в обращении русских людей в рабство
19:20
Лисовец оплакивает кончину великого Кардена: Дизайнер из космоса
19:17
Жителей Московской области предупредили о ледяном дожде
19:02
Пьяный водитель снес гулявшую с внучкой пенсионерку
18:51
Есть жертвы: в Хорватии произошло землетрясение
18:34
Жительница Липецка родила четверняшек
18:23
"Рухнул, потерял сознание": разбивший Прилучному лицо бизнесмен раскрыл детали драки
18:22
В Москве из-за коронавируса продлили зимние каникулы
18:22
В Подмосковье горит трехэтажный ресторан
18:03
"Каждый зарабатывает, как может": Харламов поглумился над Куценко
17:23
"Потерянное десятилетие": экономист Чалый вынес приговор режиму Лукашенко
17:22
Путин поручил решить вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам
17:16
Алибасов вышел на связь после слухов о взломе квартиры полицией
16:58
Появились подробности о состоянии измученной ковидом Фрейндлих
16:27
"Пора возвращаться в реальность": заработавшийся Ревва перепутал туалеты
16:25
Сотрясение мозга и травма носа: коллегу Гуфа избили в ночном клубе
16:25
Звезду "Дома-2" Суханову затравили за недоразвитую дочь
16:17
Оставшийся без денег отца Газманов озвучил сумму своих ежемесячных трат
16:15
"Были серьезные операции": обнародованы страшные подробности состояния Шишковой
16:10
"Надо уйти": Александр Петров рассказал о завершении актерской карьеры
15:45
Перекроенное лицо Вайкуле вызвало оторопь: Похожа Лаймочка стала на Аллочку
15:39
73-летняя Варлей заявилась к Галкину и восхитила внешним видом
15:21
"Был вынужден уехать": Виторгану запретили общаться с ребенком
15:18
Давайте молиться: жена призвала россиян поддержать Грачевского
15:04
Умер Пьер Карден
15:03
Судебный беспредел: как у бизнесмена отбирают квартиру за 140 миллионов
15:00
"Мы прекрасная пара": Свиридова сделала заявление о союзе с известным артистом
14:40
"Упал с лестницы": запертый дома Алибасов взмолился о помощи
14:39
Дмитриев заявил об отсутствии политической воли у Лукашенко: Перемены не остановить
14:39
В рейтинге лидирующих по туризму регионов России сменился лидер
14:35
"Дом престарелых": новогоднее фото Пугачевой расстроило подписчиков
14:29
Волочковой на зависть! Сын сбежавшей из России Джанабаевой впечатлил способностями
14:27
Звезду "Сватов" Кравченко с желтой шевелюрой бегом отправили в парикмахерскую
14:07
Звезда "Американской истории ужасов" Робертс родила сына
14:00
"Наверное, пора!": Созревшего сынишку Шепелева застукали за мужским занятием в ванной
13:57
51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет идеального тела
13:56
Полиция взломала дверь в квартиру мертвецки пьяного Алибасова: Хорошо, "Крота" не было
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больной и глупый человек!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшей Власовой
"Хотела меня унизить": Цымбалюк-Романовская о неожиданной встрече с вдовой Джигарханяна
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
Какой позор: на могилу Абдулова вывалили десять тонн камней и цемента
"Был вынужден уехать": Виторгану запретили общаться с ребенком
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
Экономика
Что будет с курсом рубля в 2021 году

Что будет с курсом рубля в 2021 году

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уходящий год ознаменовался новыми испытаниями для российской валюты. На конец декабря официальный курс рубля составляет 73,6 за доллар и 90,2 – за евро. Что ждет российскую валюту в 2021 году и в каких денежных знаках лучше хранить сбережения? "Дни.ру" спросили мнения экспертов.
прочитано 4116 раз

Курс рубля в 2021 году

В ближайшем будущем на курс рубля повлияют несколько факторов: ожидание ужесточения санкций или введения новых со стороны избранного президента США Джо Байдена, цены на нефть и ситуация с пандемией коронавируса, говорит кандидат экономических наук, руководитель представительства фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян.

ПО ТЕМЕ

Озвучены препятствия для роста курса рубля

Рубль снова повысился по отношению к доллару и евро

Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

Эксперт напомнил, что ощутимое падение курса рубля произошло в начале ноября перед президентскими выборами в США. "Неопределенность на биржах, связанная с этим событием, оказала значительное влияние на рубль, и мы видели доллар дороже 80 рублей", – отметил аналитик.

Григорян не прогнозирует в ближайшем будущем событий, которые могли бы оказать на курс рубля существенное влияние, поэтому ситуация с российской валютой будет стабильной. В оставшиеся до Нового года дни рубль может укрепиться до уровня ниже 75 из-за традиционного оживления перед праздниками, считает эксперт.

"Но уже в январе 2021 года доллар начнет отыгрывать позиции и вернется к отметке выше 75 рублей", – полагает Григорян.

Но 1 апреля 2021 году ожидается ослабление квот на добычу нефти по договоренностям в рамках ОПЕК+, напомнил экономист. "В связи с этим после первого квартала 2021 года ожидается укрепление рубля в связи с повышением прогноза по добыче нефти. При коридоре нефтяных цен $40–50 за баррель марки Brent равновесным является курс 68–72 рубля, из чего следует, что сегодня рубль недооценен примерно на 10%", – анализирует эксперт.

Пандемия – угроза для рубля

Реализоваться данному сценарию не дают геополитические риски и неопределенность с пандемией коронавируса, подчеркнул Григорян. Появление новых вакцин кардинально не меняет ситуацию на рынках, к тому же бизнес опасается очередного локдауна, добавил экономист. Если в начале года ситуация с пандемией не изменится, неизбежны новые сильные колебания курса рубля, прогнозирует аналитик.

"К лету ситуация должна стабилизироваться. Если европейские страны по-прежнему останутся недоступны для массового туризма, то мы сможем увидеть доллар на уровне 70-72 рубля, но уже осенью, с началом новой волны вирусных заболеваний, если не начнется массовая вакцинация, доллар опять вырастет до 75-78 рублей", – считает Григорян.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

На динамику курса рубля влияют санкции в отношении России, ситуация на рынке нефти, монетарная политика Центробанка и действие бюджетного правила, отметила аналитик QBF Ксения Лапшина. Если деловая активность в мире после пандемии начнет восстанавливаться, развивающиеся рынки, включая российский, будут привлекательными для инвесторов – это положительно скажется на стоимости отечественной валюты, объяснила эксперт. Она не исключила, что высокая волатильность валютных курсов будет наблюдаться и в следующем году.

Курс рубля во многом зависит от стоимости нефти, напомнила Лапшина. "Умеренно слабый рубль – залог конкурентоспособности российских товаров за рубежом. Крепкий рубль выгоден только населению, поскольку это важно для сохранения сбережений. Ослабление рубля неизменно ведет к ускорению инфляции, на что россияне постоянно негодуют. Государству необходимо соблюсти и интересы граждан, и способствовать росту бизнеса", – сказала эксперт.

В какой валюте хранить деньги

Сергей Григорян не советует в ближайшее время бежать в обменники. В связи с пандемией обстановка на глобальных рынках непредсказуемая, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в 2020 году курс рубля несколько раз резко падал, но отыгрывал позиции.

Аналитик сомневается, что повторится ситуация 2014-2015 годов, когда доллар подорожал в два раза. В "американца" по 100 рублей эксперт не верит.

"Я бы рекомендовал не суетиться, и оставить все как есть. Если ваша цель долгосрочные накопления, то имеет смысл планомерно покупать валюту небольшими партиями вне зависимости от курса. В длительном периоде от трех лет вы все равно выиграете", – советует экономист.

Для долгосрочных сбережений желательно выбирать доллар или евро, говорит Ксения Лапшина. На короткий срок эти инвестиции могут не оправдаться: не факт, что предоставится лучший момент для продажи, отметила эксперт.

"Тем инвесторам, у кого уже есть валютные накопления, лучше их сохранять. Однако для тех, кто еще только думает купить валюту, текущий курс уже дороговат", – резюмировала аналитик.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 29 декабря 2020, 22:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Дмитриев заявил об отсутствии политической воли у Лукашенко: Перемены не остановить
Политолог Карбалевич: Время работает против Лукашенко
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
В случае войны 80% украинской армии перейдет на сторону России – политолог Марков

Шоу-бизнес

"Скупаю все": Волочкова раскрыла интимные тайны
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
Лисовец оплакивает кончину великого Кардена: Дизайнер из космоса
"Рухнул, потерял сознание": разбивший Прилучному лицо бизнесмен раскрыл детали драки

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Штраф и лишение свободы: ведущий "Мужское/Женское" Гордон вляпался в судебное разбирательство за клевету

Участница шоу написала заявление в полицию
Шоу-бизнес

Оставшийся без денег отца Газманов озвучил сумму своих ежемесячных трат

Сколько тысяч нужно музыканту
Шоу-бизнес

"Рухнул, потерял сознание": разбивший Прилучному лицо бизнесмен раскрыл детали драки

Владелец клуба выложил все, как есть
Шоу-бизнес

"Каждый зарабатывает, как может": Харламов поглумился над Куценко

Артист высмеял коллег

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года
Василиса Володина дала советы по поводу наряда на Новый год
Гороскоп для Водолеев на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+