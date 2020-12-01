Россияне начали массово скупать продукты и лекарства на фоне пандемии

Поведение россиян изменилось с приходом второй волны коронавирусной инфекции. Многие вновь начали скупать продукты и лекарства.

В понедельник Центральный банк опубликовал отчет о тратах российских граждан в ноябре. Согласно документу, первые три недели наблюдалось снижение активности потребителей. По мнению специалистов, это связано с тем, что многие вернулись к весенней модели поведения и стали массово скупать продукты и лекарства.

При этом расходы на непродовольственные услуги и товары резко сократились. Эксперты допустили, что потребительский спрос продолжит снижаться в случае ужесточения мер борьбы с COVID-19 и перевода большинства сотрудников компаний на удаленный режим работы.

Напомним, весной этого года в России был ажиотажный спрос на долгохранящиеся продукты (крупы) и препараты. Граждане опасались полного локдауна. Со временем паника пошла на спад, и уже к началу лета потребительская активность пришла в норму, передает Life.ru.

По последним данным, коронавирус в стране подхватили 2,29 миллиона граждан. Суточный прирост заразившихся держится на уровне 26-27 тысяч. Победили болезнь и покинули больницы 1,77 миллиона человек. За весь период пандемии было зафиксировано 39,8 тысячи летальных исходов.