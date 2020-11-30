За сутки в России обнаружено 26 338 зараженных коронавирусом

Ноябрь 2020 года запомнился печальной статистикой по коронавирусу. В этом месяце был поставлен антирекорд по количеству зараженных в сутки.

В пятницу, 27 ноября, в оперативном штабе сообщили, что за сутки было выявлено 27 543 случая заражения коронавирусом, что стало антирекордом. В последний день недели, к счастью, он снова не был побит: ковид диагностировали у 26 338 человек. От этого недуга скончались 368 пациентов, выздоровели – 17 247.

На первом месте по количеству зараженных, как всегда, оказалась Москва. В столице коронавирус обнаружили у 6 511 жителей. Далее по списку идет Санкт-Петербург с 3 691 зараженным. Третье место заняла Московская область. Там инфекцию подхватили 1 064 человека.

Также много случаев зафиксировано в Нижегородской (+458), Свердловской (+381), Архангельской (+379) и Ростовской (+334) областях, а также в Карелии (+414) и Красноярском (+334) и Хабаровском краях (+324).

Тем временем вакцинация от коронавируса в стране уже началась. Однако массовой ее пока назвать нельзя. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, процесс станет масштабным в январе-феврале 2021 года. Препарат вводится в организм только с согласия пациента, отметил глава ведомства.