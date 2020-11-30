Изменение функций головного мозга: выявлены новые последствия коронавируса

В России переболевшие COVID-19 все чаще жалуются на плохую память и сниженное внимание. Осенью к неврологам с такими симптомами стали обращаться все больше перенесших ковид. По словам ученых, речь идет о когнитивных нарушениях мозга. Это снижение умственной работоспособности и других когнитивных функций, сложных функций головного мозга.
Переболевшие утверждают, что после выздоровления после ковид им стало трудно концентрироваться на происходящем, люди теряют ориентацию во времени и пространстве. Неврологи полагают, что коронавирус может стать одним из фактором когнитивных расстройств.
Заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин считает, что причина такого положения дел кроется в нейротоксическом воздействии коронавируса, которое приводит к мощному воспалительному процессу в организме человека. Такие процессы сказываются на работе мозга, сообщает МедикФорум.
Ранее генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что завершения эпидемии коронавируса можно ждать в 2021 году.
Популярные темы форума
Как перестать ненавидеть женщин?
Заниматься любовью при ребенке
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Как понравится грузину?
Достали уже!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!