Изменение функций головного мозга: выявлены новые последствия коронавируса

Ученые постепенно открывают все новые и новые последствия коронавируса. Переболевшие ковидом признаются, что самое "интересное" ждало их впереди, уже после выздоровления.

В России переболевшие COVID-19 все чаще жалуются на плохую память и сниженное внимание. Осенью к неврологам с такими симптомами стали обращаться все больше перенесших ковид. По словам ученых, речь идет о когнитивных нарушениях мозга. Это снижение умственной работоспособности и других когнитивных функций, сложных функций головного мозга.

Переболевшие утверждают, что после выздоровления после ковид им стало трудно концентрироваться на происходящем, люди теряют ориентацию во времени и пространстве. Неврологи полагают, что коронавирус может стать одним из фактором когнитивных расстройств.

Заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин считает, что причина такого положения дел кроется в нейротоксическом воздействии коронавируса, которое приводит к мощному воспалительному процессу в организме человека. Такие процессы сказываются на работе мозга, сообщает МедикФорум.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что завершения эпидемии коронавируса можно ждать в 2021 году.