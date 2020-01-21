Странное решение Лукашенко добило белорусов: народ протестует

Белоруссия закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Поставляться в республику она будет через литовский порт Клайпеда по железной
дороге. Первая партия должна прибыть до конца января.
Эксперты бьют тревогу: отказавшись от российской нефти и перейдя на дорогую норвежскую, Минск накажет сам себя. За 80 тысяч тонн Белоруссия переплатит семь миллионов долларов – непозволительная роскошь для республики, экономика которой находится в незавидном состоянии.
В стране есть два нефтеперерабатывающих завода. Суммарно в год они пропускают до 24 миллионов тонн черного золота. Поставки из Норвегии не покрывают даже 1% от потребности. Увеличить объемы закупаемой в скандинавской стране нефти тоже невозможно: порт в Клайпеде способен принимать не более трех миллионов тонн ежегодно.
Против норвежских закупок начала протестовать даже прозападная оппозиция Белоруссии. Тамошние эксперты признают: норвежские поставки – фейк, которым Лукашенко пытается впечатлить Москву и продемонстрировать независимость, пишет портал "Политнавигатор". Политолог Артем Шрайбман, выступающий за прозападный вектор республики, призвал Александра Лукашенко не питать иллюзий.
"Чтобы отвязаться от вредной зависимости, белорусская экономика должна перестать полагаться на экспорт того, что нужно добывать в московских кабинетах", – написал эксперт в своем телеграм-канале.Напомним, что с начала года прекратились поставки российской нефти в Белоруссию. Стороны не могут договориться о цене на энергоносители. Эксперты связывают это с разногласиями по интеграции. Москва и Минск провели серию переговоров в декабре, но так и не согласовали "дорожные карты". О новой встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не известно.
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