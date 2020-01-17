Вслед за Медведевым: появились сообщения об отставке Лукашенко

Об уходе Александра Лукашенко говорят не первый год. Белорусский лидер не высказывался об отставке прямо. Серьезные политические изменения в России и Казахстане вряд ли заставят Батьку запустить транзит власти в ближайшее время, считают эксперты. Гораздо вероятнее, что к этому приведут проблемы в экономике республики.



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