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Политика

"Импульсивный, истеричный": загнавшему себя в угол Лукашенко вынесли вердикт

Александр Лукашенко. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал о патовой ситуации, в которую сам себя загнал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что под давлением обстоятельств белорусский лидер может пойти на необдуманные шаги, которые только усугубят его положение.
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Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил о возможности национализации компании "Белтрансгаз", которая была куплена "Газпромом". Богдан Безпалько высказал мнение, что эта угроза была озвучена им с ведома, разрешения и едва ли не по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Он осознал уже, что, когда что-то звучит лично из его уст, это только лишний раз его компрометирует", – заметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Если Лукашенко решит национализировать "Белтрансгаз", который был куплен "Газпромом" за пять миллиардов долларов и в ремонт и содержание которого Газпром вложил еще миллиарды долларов, то тогда речь может пойти о вообще прекращении транзита газа через Белоруссию", – уверен политолог. Таким образом президент Белоруссии не только лишится возможности зарабатывать на перемещении энергоносителей, но и очень сильно испортит отношения с российским руководством.

"Подобного рода национализации и изъятия, естественно, повлекут за собой очень резкие шаги во всех других сферах, которые сейчас пока, в принципе, остаются в рамках нормального сотрудничества", – заметил Богдан Безпалько. Речь идет о возможном закрытии рынков сбыта для белорусских товаров и прекращении транзита любых товаров через территорию Белоруссии.

"Это в принципе очень большое количество разного рода сторон жизни, которые, думаю, вряд ли белорусский президент захотел бы разрушить в одно мгновение. Но вероятность такая есть. Лукашенко – человек импульсивный, истеричный, и он склонен иногда принимать решения, основываясь на эмоциях, а не на рационализме", – отметил эксперт.

Он добавил, что Александр Лукашенко сам загнал себя в угол и довел ситуацию до такого предела, когда российское руководство больше не может идти на уступки. "Он отказался подписывать дорожные карты, он начал повышать ставки", – напомнил Богдан Безпалько.

"И естественно, что в данный момент ему остается только ставки повышать и ждать какой-либо развязки. И в этих условиях он может поступить именно так, как я сказал – импульсивно перекрыть газо– и нефтепроводы", – заключил он.

Напомним, Александр Лукашенко отметился целым рядом весьма скандальных высказываний в отношении России. Многие связали это с нежеланием президента Белоруссии принимать деятельное участие в интеграции двух стран в рамках строительства Союзного государства. Не исключили эксперты и возможности того, что Батька банально торгуется за более выгодные условия по поставкам нефти и газа. Как бы то ни было, многие считают, что своими скандалами, угрозами и попытками шантажа политик только подорвал собственные позиции и буквально загнал себя в ловушку.

Автор: 17 января 2020, 21:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
Уважаемый Александр Лукашенко, что вы думаете о Урганте и нашем ТВ?
С нашей бесконечной рекламой и шутками ниже плинтуса?
ПОРА ИМ РЕЗАТЬ ЯЗЫКИ И САЖАТЬ НА КОЛ?
ПилигримГость
Ответить
Когда Ивана Урганта накажут за непристойное поведение?
1

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