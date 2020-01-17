"Импульсивный, истеричный": загнавшему себя в угол Лукашенко вынесли вердикт

Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил о возможности национализации компании "Белтрансгаз", которая была куплена "Газпромом". Богдан Безпалько высказал мнение, что эта угроза была озвучена им с ведома, разрешения и едва ли не по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Он осознал уже, что, когда что-то звучит лично из его уст, это только лишний раз его компрометирует", – заметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
Если Лукашенко решит национализировать "Белтрансгаз", который был куплен "Газпромом" за пять миллиардов долларов и в ремонт и содержание которого Газпром вложил еще миллиарды долларов, то тогда речь может пойти о вообще прекращении транзита газа через Белоруссию", – уверен политолог. Таким образом президент Белоруссии не только лишится возможности зарабатывать на перемещении энергоносителей, но и очень сильно испортит отношения с российским руководством.
"Подобного рода национализации и изъятия, естественно, повлекут за собой очень резкие шаги во всех других сферах, которые сейчас пока, в принципе, остаются в рамках нормального сотрудничества", – заметил Богдан Безпалько. Речь идет о возможном закрытии рынков сбыта для белорусских товаров и прекращении транзита любых товаров через территорию Белоруссии.
����В качестве одного из крайних аргументов в споре с российской стороной рассматривается вариант национализации газопроводящих сетей,то есть возвращение ранее проданного«Газпрому» предприятия«Белтрансгаз— Hadejda Sorokina���� (@sornadejda53) January 14, 2020
в собственность белорсского государства», Админстрация президента Ал.Дзермант
"Это в принципе очень большое количество разного рода сторон жизни, которые, думаю, вряд ли белорусский президент захотел бы разрушить в одно мгновение. Но вероятность такая есть. Лукашенко – человек импульсивный, истеричный, и он склонен иногда принимать решения, основываясь на эмоциях, а не на рационализме", – отметил эксперт.
Он добавил, что Александр Лукашенко сам загнал себя в угол и довел ситуацию до такого предела, когда российское руководство больше не может идти на уступки. "Он отказался подписывать дорожные карты, он начал повышать ставки", – напомнил Богдан Безпалько.
Лукашенко планирует продолжить переговоры по газу. Он настаивает, что топливо должно стоить дешевле и хочет покупать его по внутрироссийским ценам. Это все равно, что придти в магазин и настаивать, что раки должны стоить по 3 рубля, а не по 5— Путин говорит (@CzarSays) January 16, 2020
"И естественно, что в данный момент ему остается только ставки повышать и ждать какой-либо развязки. И в этих условиях он может поступить именно так, как я сказал – импульсивно перекрыть газо– и нефтепроводы", – заключил он.
Напомним, Александр Лукашенко отметился целым рядом весьма скандальных высказываний в отношении России. Многие связали это с нежеланием президента Белоруссии принимать деятельное участие в интеграции двух стран в рамках строительства Союзного государства. Не исключили эксперты и возможности того, что Батька банально торгуется за более выгодные условия по поставкам нефти и газа. Как бы то ни было, многие считают, что своими скандалами, угрозами и попытками шантажа политик только подорвал собственные позиции и буквально загнал себя в ловушку.
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