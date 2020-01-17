"Импульсивный, истеричный": загнавшему себя в угол Лукашенко вынесли вердикт

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал о патовой ситуации, в которую сам себя загнал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что под давлением обстоятельств белорусский лидер может пойти на необдуманные шаги, которые только усугубят его положение.



Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил о возможности национализации компании "Белтрансгаз", которая была куплена "Газпромом". Богдан Безпалько высказал мнение, что эта угроза была озвучена им с ведома, разрешения и едва ли не по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Он осознал уже, что, когда что-то звучит лично из его уст, это только лишний раз его компрометирует", – заметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Если Лукашенко решит национализировать "Белтрансгаз", который был куплен "Газпромом" за пять миллиардов долларов и в ремонт и содержание которого Газпром вложил еще миллиарды долларов, то тогда речь может пойти о вообще прекращении транзита газа через Белоруссию", – уверен политолог. Таким образом президент Белоруссии не только лишится возможности зарабатывать на перемещении энергоносителей, но и очень сильно испортит отношения с российским руководством.

"Подобного рода национализации и изъятия, естественно, повлекут за собой очень резкие шаги во всех других сферах, которые сейчас пока, в принципе, остаются в рамках нормального сотрудничества", – заметил Богдан Безпалько. Речь идет о возможном закрытии рынков сбыта для белорусских товаров и прекращении транзита любых товаров через территорию Белоруссии.

����В качестве одного из крайних аргументов в споре с российской стороной рассматривается вариант национализации газопроводящих сетей,то есть возвращение ранее проданного«Газпрому» предприятия«Белтрансгаз

в собственность белорсского государства», Админстрация президента Ал.Дзермант — Hadejda Sorokina���� (@sornadejda53) January 14, 2020

"Это в принципе очень большое количество разного рода сторон жизни, которые, думаю, вряд ли белорусский президент захотел бы разрушить в одно мгновение. Но вероятность такая есть. Лукашенко – человек импульсивный, истеричный, и он склонен иногда принимать решения, основываясь на эмоциях, а не на рационализме", – отметил эксперт.

Он добавил, что Александр Лукашенко сам загнал себя в угол и довел ситуацию до такого предела, когда российское руководство больше не может идти на уступки. "Он отказался подписывать дорожные карты, он начал повышать ставки", – напомнил Богдан Безпалько.

Лукашенко планирует продолжить переговоры по газу. Он настаивает, что топливо должно стоить дешевле и хочет покупать его по внутрироссийским ценам. Это все равно, что придти в магазин и настаивать, что раки должны стоить по 3 рубля, а не по 5 — Путин говорит (@CzarSays) January 16, 2020

"И естественно, что в данный момент ему остается только ставки повышать и ждать какой-либо развязки. И в этих условиях он может поступить именно так, как я сказал – импульсивно перекрыть газо– и нефтепроводы", – заключил он.

Напомним, Александр Лукашенко отметился целым рядом весьма скандальных высказываний в отношении России. Многие связали это с нежеланием президента Белоруссии принимать деятельное участие в интеграции двух стран в рамках строительства Союзного государства. Не исключили эксперты и возможности того, что Батька банально торгуется за более выгодные условия по поставкам нефти и газа. Как бы то ни было, многие считают, что своими скандалами, угрозами и попытками шантажа политик только подорвал собственные позиции и буквально загнал себя в ловушку.