Вскрылись данные о подготовке Белоруссии к войне с Россией

Интеграция России и Белоруссии в рамках создания Союзного государства продолжает тревожить умы белорусских националистов. При этом, согласно заявлениям ряда экспертов, Александр Лукашенко не сопротивляется, а порой даже и поддерживает антироссийские настроения в среде радикалов.
Тем не менее, подобный подход не стал причиной роста популярность белорусского лидера среди оппозиции. Тем не менее, Александр Лукашенко начинает восприниматься как сильный противник российской власти. Более того, делаются заявления о том, что президент Белоруссии готовится к полноценной войне с Россией.
"Он очень самолюбив, ему важно чувство сохранения контроля и власти", – заявил военный эксперт Егор Лебедюк.
Он заметил, что все чаще в стране стали проводиться учения по отработке защитных мер в городах. Однако, оговаривается сам белорусский националист, шансов на успех в случае полноценного противостояния у Александра Лукашенко мало. В первую очередь, против Батьки играет нежелание белорусских военных воевать с братским народом, передает издание "Русская весна". Многие офицеры, по мнению Егора Лебедюка, могут не просто отказаться выполнять приказы, но и вовсе перейти на другую сторону.
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