Лукашенко лишили последней надежды в противостоянии с Путиным

Россия демонстрирует неуступчивость в отношениях с Белоруссией: сначала интеграция, затем экономические бонусы, констатируют эксперты. Политологи предупредили Александра Лукашенко: если он продолжит вести прежнюю политику, то рискует ввергнуть экономику республики в кризис.



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