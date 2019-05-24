Старый друг публично плюнул в лицо истерящему Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лихорадочно ищет способ снизить зависимость республики от российских энергоносителей. Накануне Батька радостно объявил Казахстан альтернативным источником нефти для Белоруссии. Однако в Нур-Султане, с которым у Минска традиционно очень теплые отношения, порыв Лукашенко не оценили.



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