Промотавшего миллиарды Лукашенко отправили в отставку
Александр Лукашенко допустил серьезные просчеты в экономике. Президент Белоруссии направил большие средства в строительную отрасль, рассчитывая, что она вытянет за собой остальные. Однако такая схема нежизнеспособна, уверены специалисты.
Объем финансов, направленный за последние годы в этот сектор, раскрылся после того, как Александр Лукашенко подписал указ "Об организациях цементной отрасли". Выяснилось, что белорусские власти "зацементировали" более двух миллиардов бюджетных денег.
В частности, с 2015 по 2019 годы Белоруссия потратила 900 миллионов долларов на убыточные цементные заводы. Вдобавок "модернизация" цементной отрасли в 2008-2013 годах обошлась стране в 1,2 миллиарда.
Руководитель Аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико убежден, что такая схема работать не будет. Александр Лукашенко, вкладывая деньги в строительную сферу – в частности в цементное производство, – надеялся, что отрасль вытянет всю белорусскую экономику. Однако Белоруссию спасет только экономика с другой матрицей, уверен эксперт.
На вопрос корреспондента портала Udf.by о том, какой выход возможен в этой ситуации, специалист заметил, что легче показать и все сделать самому, чем в тысячный раз объяснять. В первую очередь Александра Лукашенко следует отправить отдыхать куда-нибудь подальше от Белоруссии. И правительство лучше также распустить, заявил эксперт.
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