Обнищавшего Лукашенко раздели до трусов

Александра Лукашенко раздели до трусов. Издание "The Village Беларусь" выяснило, что носит президент Белоруссии – вплоть до нижнего белья. Одевается лидер нации в целом скромно, но есть у него и слабости.

Александр Лукашенко, едва вступив в должность президента, заказал себе костюм от итальянского модного дома BRIONI. Однако, выяснив, сколько стоит такой наряд, возмутился. Тот костюм итальянского происхождения так и остался единственным в гардеробе белорусского лидера – он сразу перешел на отечественное.

Президента обшивает ателье LINE A, принадлежащее Управделами президента Республики Беларусь. Здесь для Александра Лукашенко шьют брюки, рубашки, куртки, пальто и, конечно, костюмы. По данным издания, костюм как у Лукашенко могут заказать и москвичи – у ателье есть салон в российской столице.

Нетребовательность Александра Лукашенко недавно поставили под сомнение. В этом году во время лыжной прогулки с Владимиром Путиным в Сочи президент Белоруссии был одет в черную куртку. Эксперты по логотипу тут же определили, что это одежда японской марки DESCENTE.

Однако Лукашенко позже пояснил, что в этой же куртке участвовал еще в Минской лыжне – ей лет 12. Просто она нравится главе государства, он к ней привязался, вот и не выбрасывает.

"Я человек, который привязывается к вещам, к людям. И если уже втрескался в эту куртку, ее обычно и надеваю. Хотя меня разные протоколы критикуют, что надо быть, как Владимир Владимирович – ярко, красиво одетым. Я этого не люблю. Я человек деревенский, выросший, можно сказать, даже в нищете", – признался Александр Лукашенко журналистам.

Разнообразные наряды демонстрирует Александр Лукашенко во время полевых работ. В разные годы на нем замечали серый свитшот от NIKE, рубашку-поло марки CORNELIANI, а также белую футболку с надписью "Беларусь", сделанную по спецзаказу на фабрике MARK FORMELLE.

Обувь у президента – от белорусского обувного холдинга "Марко". Лукашенко носит серийную модель. Она изготавливается специально для "работников аппарата", которые работают в помещении, а по городу передвигаются на автомобиле. Ботинки есть в каталоге компании, стоят по 188 белорусских рублей за пару.

О предпочтениях в белье президент как-то сообщил прессе сам. "Носки – не видно – черные. Импортные, наверное. Трусы свои", – разоткровенничался белорусский лидер.

Есть у Александра Лукашенко и слабости – это аксессуары, в частности ремни. Журналисты выяснили, что они французского бренда HERMES, стоимостью около 800 долларов. Не экономит президент Белоруссии и на часах. На руке Лукашенко разглядели PATEK PHILIPPE Calatrava ref. 5120J-001 почти за 17 тысяч долларов.