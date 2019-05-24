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Политика

Злопамятный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет ва-банк. Не сумев выбить от российского руководства очередные скидки на энергоносители, Батька, по всей видимости, решился отомстить.   
прочитано 355 раз

Нанести удар Кремлю Лукашенко решил через одну из самых больных тем российско-белорусских отношений – энергетику. Батька, по сути, заявил, что намерен отказаться от российской нефти.  

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На замену нашему "черному золоту" готово прийти казахстанское. По словам Лукашенко, он ищет других поставщиков нефти. После встречи с послом Казахстана в Белоруссии Ермухаметом Ертысбаевым Батька, кажется, нашел, чем заменить российское топливо.    

В связи с тем, что в этом году Минск закончит модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, покупать нефть с мировых рынков ему будет гораздо легче, полагает Батька. "В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь", – сказал Лукашенко. 

Диверсифицировать поставки "черного золота" белорусский лидер грозится уже неоднократно. Но в этот раз все выглядит так, будто бы Лукашенко принципиально решил отказаться от российского топлива. А известные сложности в отношениях с Москвой и Минском дают основания предполагать, что Батька таким образом решил отомстить Кремлю, который не хочет играть по его правилам.  

Так, российское руководство отказало Лукашенко в компенсации от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли. Москва стимулирует экспорт "черного золота" и Минску придется покупать его по общемировым ценам.  

Кроме того, Лукашенко не забыл о инциденте с некачественной российской нефтью, которая пошла на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в апреле. Москва приняла все меры для исправления ситуации, но Минск, кажется, серьезно настроен, чтобы взыскать сумму ущерба.  

В-третьих, Россия начала активно бороться с контрабандой санкционной продукции через Белоруссию. Лукашенко на этот счет уже не раз отмечался истеричными заявлениями. 

Перечисленные факторы вызывают серьезное раздражение белорусского лидера. Складывается ощущение, что обида копится в нем постепенно, выплескиваясь лишь в моменты пресс-конференций и прочих публичных мероприятий.  

Лукашенко пытается побольнее укусить Россию и склонить ее на уступки. Но его опасная игра может привести к прямо противоположному результату: не исключено, что в Москве окончательно убедятся в ненужности и даже опасности такого "союзника".  

Автор: Иван Поляков24 мая 2019, 06:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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