Путин дал жесткий наказ по зарплатам россиян
Президент России поручил сохранить соотношение между уровнем оплаты труда бюджетников и уровнем средней зарплаты в регионе. Владимир Путин ожидает доклада от правительства и властей в регионах не позднее августа 2019 года. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Днем ранее в Министерстве здравоохранения уточнили, почему у врачей на Чукотке такие высокие зарплаты. По данным ведомства, это объясняется средним уровнем оплаты труда в регионе.
Средняя зарплата на Чукотке составила 91,5 тысячи рублей. В соответствии с указом Владимира Путина, оплата труда врачей должна быть в два раза больше средней в регионе. Таким образом, врачи на Чукотке получают свыше 180 тысяч рублей.
В целом по стране, по данным Росстата, средняя зарплата врачей в 2018 году составила чуть более 75 тысяч рублей. Это на 24% больше, чем годом ранее, передает "Москва 24". По данным ведомства, после чукотских врачей самые высокие доходы у медиков из Ямало-Ненецкого АО, Ненецкого АО, Магаданской области и Москвы.
Звезда попала в неприятную ситуацию
Пара давно собиралась завести детей
Зрители получают хорошие гонорары
Он пока не готов стать папой