Лукашенко объявил о преемнике после ссоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал откровенное заявление на встрече с курсантами Военной академии в Минске. Батька признался, что "наелся власти", и завел разговор о младшем сыне Николае.



На встрече курсанты поинтересовались у Александра Лукашенко, какими достижениями он гордится больше всего. По словам главы государства, самая главная его заслуга – создание суверенного государства.



По словам Лукашенко, он никогда не пойдет на включение Белоруссии в состав России или Польши.

У власти Батька находится 25 лет и, по его собственному признанию, своей работой он уже порядком сыт. Сыновья Лукашенко повторять его жизненный путь желанием не горят, признался президент братской республики.

"Даже этот (младший сын Николай. – Прим. ред.). Я говорю: "Вырастешь, будешь президентом!" – заявил Александр Лукашенко. Но Николаю, с его слов, это не нужно. Впрочем, младшему сыну лишь 14 лет. Как знать, может, с возрастом Коля изменит свое мнение.

"Из ответов Лукашенко на вопросы следует, что он задумывается над тем, кто же будет главой государства после него", – пишет белорусское издание UDF.BY.

В последнее время отношения России и Белоруссии переживают непростой период. Москва недовольна ходом интеграции с Минском, а Александр Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.

До точки кипения разногласия двух стран дошли в декабре прошлого года на саммите ЕврАзЭс в Санкт-Петербурге. Лукашенко вступил в перепалку с президентом России Владимиром Путиным и начал выдвигать претензии, связанные с ценами на газ. Батька вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.