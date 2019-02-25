Дефолт и распад: Путин нанесет сокрушительный удар нытику Порошенко

Чтобы не говорил Петр Порошенко о дружбе с Евросоюзом, но экономические интересы Старого Света важнее, чем публичные обещания. Ситуация со строительством второй нитки газопровода "Северный поток – 2" грозит обернуться для Украины дефолтом и распадом.

В случае полного отказа России от транзита газа через территорию Украины последнюю ждут тяжелые последствия, полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Сегодня прокачка российского голубого топлива приносит Незалежной порядка трех миллиардов долларов. По сути, это одна из немногих сохранившихся отраслей экономики страны, которая гарантирует стабильные и ощутимые доходы.

"Дефолт и распад государства – это то, что грозит Украине, если она останется без транзита российского газа. В Киеве это прекрасно понимают и поэтому при помощи США и немецкого канцлера Ангелы Меркель практически вымолили у Москвы обещание сохранить какую-то часть транзита газа через Украину даже после запуска "Северного потока – 2", – сказал Танкаев.

Но договоренности украинского президента с немецким канцлером могут развеяться как дым. Дело в том, что и Порошенко, и Меркель – хромые утки, их уход с высших государственных должностей не за горами.

Украинский лидер может проиграть выборы 31 марта, а немецкий канцлер сама объявила о том, что больше не намерена участвовать в выборах своей партии. Не исключено, что договоренности на словах, ничем не закрепленные юридически, канут в лету уже в этом году.





Да и в Киеве уже разуверились в том, что Ангела Меркель может быть другом для Украины. После недавнего заявления канцлера на Мюнхенской конференции по безопасности украинцы перестали ей верить окончательно.

В Мюнхене Меркель в очередной раз подтвердила, что Европа не намерена прерывать отношения с Россией, несмотря на события на Украине. Энергетическая безопасность для Старого Света стоит выше политических интересов. Мало того, Ангела Меркель всерьез опасается агрессивной политики Вашингтона и возможных шагов в отношении второй нитки "Северного потока".





Интересно, что смелый выпад фрау Меркель в адрес США остался без публичного ответа. В Белом доме сделали вид, что не заметили острого заявления немецкого канцлера, но, похоже, предприняли непубличные шаги для остановки значимого для Европы проекта.

Противники строительства газопровода внезапно объявились во Франции и подготовили поправки в директиву Евросоюза, согласно которым эксплуатация трубы может серьезно осложнится и даже старания Ангелы Меркель не спасут положение: долгие годы проект не выйдет на самоокупаемость.





Эксперты не исключают, что он останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Петр Порошенко конечно же, обрадовались такому повороту событий. Но веселье было недолгим – на минувшей неделе стало известно, что компромисс между Германией и Францией найден. Мало того строительство газопровода поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Получается, что подавляющее большинство европейских партнеров России проект одобрили, а мнение Дании, пожелавшей ради политических амбиций покупать втридорога американский сжиженный газ, в расчет можно не брать. Ведь как гласит русская пословица – один в поле не воин.