"Заберите меня, пожалуйста": жалкий Зеленский попросил помощи у Путина

Актера Владимира Зеленского, ставшего лидером предвыборной гонки, атакуют со всех сторон. В таких условиях в Сети появилось обращение комика к президенту Владимиру Путину. В нем Зеленский отчаянно просит о помощи главу российского государства.



В Киеве последние несколько недель знатный переполох. Никто не верил, что Зеленский сможет сдать лидером предвыборной гонки. А когда это случилось, против комика заработала беспощадная машина черного пиара, поддерживаемая щедрыми вливаниями из госбюджета.



На днях в Сети появилась запись обращения Зеленского к Путину. "Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины!" – задыхаясь, говорит юморист.

Держась за сердце, актер попросил президента России о помощи. "Заберите меня, пожалуйста, хотя бы за долги, я вас очень прошу", – молит Зеленский Путина.

Таким образом пользователи Сети припомнили шоумену одно из его выступлений в Клубе веселых и находчивых. В юмористических играх команда Зеленского "95 квартал" принимала участие до 2003 года.

Кажется, трудности только раззадоривают актера: последнее время его предвыборная агитация становится все жестче, злее и острее. В одном из недавних роликов, опубликованных в Сети, Зеленский коснулся одной из главных проблем действующей власти – тарифов на коммунальные услуги.

Юморист обратился к своим подписчикам на YouTube и заявил, что наконец-то разгадал смысл предвыборного лозунга главы государства "Реальні справи, а не брехливі обіцянки" (Реальные дела, а не обещания). Оказывается, стоимость электричества, квартплаты, холодной и горячей воды, а также отопления выросла в среднем в несколько раз, а по некоторым позициям – в пять и более. Да, натворил дел за пять лет Петр Алексеевич...

Зрители горячо поддержали обращение Зеленского и рассказали свои истории. Один из комментаторов отметил, что его родители, пенсионеры из Харькова, получают пенсию 4,5 тысячи гривен. Существенная часть этой суммы идет на оплату коммуналки. Пользователь Сети назвал это "нищенским существованием".

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 44 человека. Владимир Зеленский пока занимает первое место в предвыборной гонке, за ним следуют бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.