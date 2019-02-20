Путин вывел на чистую воду хрюкающего Порошенко

В послании Владимира Путина обнаружили зашифрованный сигнал Украине. Само название страны и фамилии украинских политиков президент в своей речи не упомянул, но косвенное упоминание Незалежной прозвучало между строк.

Сегодняшнее послание президента в основном касалось внутренней повестки: Путин говорил об улучшении жизни пенсионеров, о росте рождаемости и решении проблем здравоохранения. Лишь в заключительной части своей речи президент упомянул о важном международном событии – недавнем выходе США из Договора о ракетах средней и малой дальности.

"Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу", – сказал Путин.

Ведущая политических программ на телеканале "Россия" Ольга Скабеева подметила, что тайное послание российского президента было получено и расшифровано. "В тот момент, когда Путин рассказал про новую ракету "Циркон", Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России по Украине, добавив восемь новых фамилий. И правда подхрюкивают", – отметила Скабеева.

Путин о США и ДРСМД: Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают да еще и своих сателлитов мобилизуют, они аккуратненько, но американцам подхрюкивают в этом вопросе pic.twitter.com/M2qbdkirAw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 февраля 2019 г.

На самом деле, подхрюкивают Вашингтону не только в ЕС. В этом деле неплохо преуспел и Петр Порошенко. Украина ввела уже несколько пакетов санкций против нашей страны. Ограничительные меры действуют в отношении семи российских политических партий, в том числе "Единой России", Центральной избирательной комиссии, нескольких десятков юридических и физических лиц.

В частности, под украинские санкции попали предприниматели Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, три телекомпании, авиастроительные заводы, банки, "Аэрофлот" и несколько благотворительных фондов. Много в списке журналистов, писателей и артистов, которым закрыт въезд на Украину.