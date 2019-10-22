Украина поставила рекорд по нищете

К распаду Советского Союза Украина была самой богатой и перспективной республикой. Получившей независимость, ей прочили судьбу экономически успешной части бывшего СССР и обещали: пройдет совсем немного времени, и по размеру "кошелька" Киев сможет соревноваться с Парижем.
Однако эйфория быстро прошла, а финансовые неурядицы наложились на политическую нестабильность. Настало время подводить предварительные итоги, и выяснилось, что, если у Украины и есть чем удивить мир, так это рекордной нищетой.
В эфире телеканала "Россия 1" историк и политолог Владимир Корнилов привел официальные данные Всемирного банка. Эксперты международной структуры сравнили ВВП разных стран за 1990 и 2016 годы.
"Единственной страной мира, у которой на 2016 год ВВП был ниже, чем в 1990 году, была Украина", – подчеркнул специалист. Незалежная не просто не развивалась с экономической точки зрения, но и деградировала.
"А есть еще методика пересчета на нынешние цены в сравнении с курсом валют, того же Всемирного банка. На постсоветском пространстве Украина единственная, у кого это меньше в сравнении с 1990 годом", – добавил Корнилов.
Возложить ответственность за рекордную нищету в государстве на конкретного руководителя не получается, ведь негативный тренд был заметен при любом из них. Напрашивается вывод, что речь идет о структурной проблеме, которая возникла в момент объявления независимости бывшей советской республики.
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