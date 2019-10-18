На Украине признались в подготовке к войне с Россией

Украинские политики и чиновники любят рассказывать простым избирателям про потенциальню войну с Россией. При этом они одновременно пугают их возможными ужасными последствиями подобного исхода и обещают в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями полностью разгромить оппонента.
Нет единства и в еще одном вопросе. С одной стороны, украинская сторона настаивает, что война с Россией уже идет. С другой – обещает, что она начнется в ближайшее время. Последователем второй точки зрения является замначальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран. "Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны", – отметил он в интервью изданию "Тиждень.ua".
"Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины", – добавил военный чиновник. "Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Белоруссией и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", – объяснил Алексей Таран.
В Генштабе Украины предрекли широкомасштабную военную "агрессию" России. О чем Алексей Таран как заместитель начальника Генштаба ВС Украины заявил одному из национальных изданий. Там обалдели, но виду не подали. Свое "пророчество" военный чиновник обосновал "полной очевидностью".— newslav_ (@slavnewstop) October 18, 2019
Он заверил читателей, что у украинской армии имеется достаточное количество подготовленных органов управления. Поэтому у Киева есть кому управлять войсками на этих важных направлениях. Алексей Таран обмолвился, что по сравнению с ситуацией двухгодичной давности уровень подготовки Вооруженных сил страны сильно изменился в лучшую сторону.
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