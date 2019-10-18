На Украине признались в подготовке к войне с Россией

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран выступил с заявлением о подготовке страны к широкомасштабной войне с Россией. Впрочем, по его словам, в качестве агрессора Киев выступать не будет.

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