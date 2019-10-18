Киев выставил себя на посмешище мечтами о захвате Кубани

В погоне за симпатиями избирателей украинские политики любят озвучивать абсолютно оторванные от реальности заявления. Одной из таких тем является захват Кубани. Эту землю националистически настроенные украинцы по каким-то причинам относят к своим исконным территориям.
Подобные мечтания публично огласил депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. На своей странице в "Фейсбук" он рассказал, что в Верховной раде уже сформирована межфракционная комиссия по вопросу "возвращения украинских этнических территорий и этнических украинцев" Кубани в культурное и политическое поле их страны.
В ответ на это глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам посетить Кубанский государственный университет и выслушать там курс лекций по истории формирования региона и Кубанского казачьего войска. "Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений", – цитирует РИА ФАН российского чиновника.
Кроме того, Вениамин Кондратьев дал украинским депутатам добрый совет. Он рекомендовал им спросить у самих жителей Кубани, считают ли они себя этническими украинцами, а место, где живут, этнической территорией Украины. Он добавил, что кубанские казаки живут на "своей российской земле".
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