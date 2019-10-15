Расцвет российского Крыма довел украинцев до отчаяния

Больнее, чем стремительная деградация собственных политических, экономических и социальных институтов для украинцев оказалось видеть, как у кого-то рядом дела идут в гору. По крайней мере, именно на такие мысли наталкивает рассуждение украинского политика Василия Волги, побывавшего в Крыму и поспешившего поделиться с окружающими своим отчаянием.
"Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму; царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу. И каждый раз меня сверлит мысль: если бы не Майдан!" – признался он.
Василий Волга напомнил, что перед Майданом Москва предлагала Киеву не только миллиардный кредит по весьма льготным условиям, но и участие в совместных проектах. И это не говоря о том, то без государственного переворота у Украины был шанс остаться в едином культурном и экономическом пространстве с Россией.
Зеленскому не удастся включить вопрос о Крыме в повестку дня встречи «четверки». Когда-то это попытался сделать Порошенко, но даже Меркель указала ему, что это не тема «нормандского формата». Москва не намерена обсуждать Крым. Ложный путь. Украина на этом пути ничего не добьётся.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 14, 2019
"Вся Украина развивалась бы и строилась так, как это происходит сегодня в Крыму. И не наши люди разбегались бы за работой кто в Россию, кто в Польшу, а поляки стояли бы в очереди к нам", – поделился политик своими мечтаниями.
Он добавил, что, по его мнению, Крыму суждено серьезно преобразиться в ближайшее время. "В ближайшие три года Крым превратится в Жемчужину. Новую, современную, богатую", – подчеркнул Волга. И сравниться с российским полуостровом не может даже украинская столица. Однако обиднее всего, судя по словам политика, для него стало осознавать, что региону в целом плевать, как обстоят дела на Украине – Крым занимается своими делами без оглядки на ту сторону границы.
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