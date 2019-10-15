Расцвет российского Крыма довел украинцев до отчаяния

Украинский политик Василий Волга поделился впечатлениями от поездки в Крым. С горечью он признал, что под российским руководством полуостров вырвался далеко вперед, в особенности по сравнению с тем, что происходит на Украине.



Больнее, чем стремительная деградация собственных политических, экономических и социальных институтов для украинцев оказалось видеть, как у кого-то рядом дела идут в гору. По крайней мере, именно на такие мысли наталкивает рассуждение украинского политика Василия Волги, побывавшего в Крыму и поспешившего поделиться с окружающими своим отчаянием.

"Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму; царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу. И каждый раз меня сверлит мысль: если бы не Майдан!" – признался он.

Василий Волга напомнил, что перед Майданом Москва предлагала Киеву не только миллиардный кредит по весьма льготным условиям, но и участие в совместных проектах. И это не говоря о том, то без государственного переворота у Украины был шанс остаться в едином культурном и экономическом пространстве с Россией.

Зеленскому не удастся включить вопрос о Крыме в повестку дня встречи «четверки». Когда-то это попытался сделать Порошенко, но даже Меркель указала ему, что это не тема «нормандского формата». Москва не намерена обсуждать Крым. Ложный путь. Украина на этом пути ничего не добьётся. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 14, 2019

"Вся Украина развивалась бы и строилась так, как это происходит сегодня в Крыму. И не наши люди разбегались бы за работой кто в Россию, кто в Польшу, а поляки стояли бы в очереди к нам", – поделился политик своими мечтаниями.

Он добавил, что, по его мнению, Крыму суждено серьезно преобразиться в ближайшее время. "В ближайшие три года Крым превратится в Жемчужину. Новую, современную, богатую", – подчеркнул Волга. И сравниться с российским полуостровом не может даже украинская столица. Однако обиднее всего, судя по словам политика, для него стало осознавать, что региону в целом плевать, как обстоят дела на Украине – Крым занимается своими делами без оглядки на ту сторону границы.