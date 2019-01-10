Россиянам увеличили размер пенсии
Надбавка к пенсии составляет 5 334 рубля. Это на 400 рублей больше, чем в 2018 году.
По данным Пенсионного фонда России, когда гражданину исполняется 80 лет, размер его пенсии становится больше. Однако это произойдет лишь в том случае, если человек получает страховую пенсию по старости.
Фиксированный размер к этой части пенсии увеличивают вдвое. Пожилому человеку для этого ничего не нужно делать и никуда не надо идти. Перерасчет размера пенсии произойдет автоматически, передает Rg.ru.
Если же россиянин получает социальную пенсию или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Не вырастет размер пенсии по возрасту и у инвалидов I группы, поскольку эта категория граждан уже получает двойной размер фиксированной выплаты.
Кроме того, в этому году можно получить и доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Пенсионеру доплачивают для расчетов с ним. Размер выплаты к пенсии составляет 1200 рублей в месяц. В некоторых регионах действует повышающий коэффициент.
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