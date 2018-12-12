В 2019-м резко изменится порядок выплаты пенсий
Пенсионерам, которые получают деньги в первых числах месяца, произведут выплаты пенсий за январь в декабре, но лишь частично. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Как заявила Голикова во время заседания правления Пенсионного фонда России (ПФР), в правительстве согласована возможность провести выдачу аванса за новогодние праздничные дни. Порядок выплаты пенсий изменится – в декабре россияне получат аванс с учетом январской индексации, в отличие от прошлого года.
В свою очередь глава ПФР Антон Дроздов добавил: решение о выплате пенсий в декабре за январь правительство принимает ежегодно в связи с тем, что часть россиян получают выплаты на почте, которая в праздничные дни работать не будет. "1,2,3 января – это праздники. Чтобы пенсионеры получили средства, они направляются заблаговременно", – отметил Дроздов.
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