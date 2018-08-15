Как формируется пенсия в России

Увеличение средней продолжительности жизни и спад рождаемости в 90-е годы привели к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. При этом государство с каждым годом тратит все больше денег из федерального бюджета для того, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда. Как работает пенсионная система в России, и что ждет ее в будущем? Dni.Ru разбирались в этом непростом вопросе.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Основной вид пенсии в России – страховая по старости. Это именно та пенсия, которая назначается при достижении пенсионного возраста и наличии необходимого стажа. Формируется она за счет взносов работодателей, которые автоматически переводятся в баллы. Сами же деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Однако на сегодняшний момент денег, собранных работодателями, катастрофически не хватает, дыра в Пенсионном фонде продолжает расти. Происходит это в том числе потому, что не все работающие россияне платят налоги, отмечает первый заместитель руководителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.



По ее данным, в нашей стране насчитывается 14 миллионов самозанятых граждан. При выходе на пенсию они ее получат, не обеспечив собственного вклада в формирование будущих социальных выплат.





Депутат напомнила, что в 1992 году из федерального бюджета для покрытия дефицита Пенсионного фонда было направлено 54 миллиона рублей, а уже в 2018 году – 3,2 триллиона. Это около 40% всего бюджета фонда. Именно столько не хватает для выплаты пенсий, и государство вынуждено с каждым годом изыскивать все больше средств, фактически залезая в другие статьи бюджета. И эта сумма будет только расти, если сейчас не принять соответствующие меры по корректировке пенсионной системы, уверена парламентарий.

"В случае сохранения итерационного сценария развития пенсионной системы и при сохранении текущей демографической тенденции социальные взносы все в меньшем объеме будут отчисляться на выплату текущих пенсий. Таким образом, к 2024 году для покрытия дефицита Пенсионного фонда необходимо будет выделить из бюджета как минимум пять триллионов рублей", – отметила в интервью Dni.Ru депутат Госдумы Ирина Гусева.

О том, что разрыв между средствами, которые будут требоваться для выплаты пенсий, и собранными взносами будет только увеличиваться, говорит и политолог Антон Хащенко. "Разумеется, никто катастрофы не допустит, и этот нарастающий разрыв все равно будет компенсироваться за счет федерального бюджета. Но тогда все меньше будет оставаться денег на другие, не менее важные задачи развития страны", - отмечает эксперт.





А задач этих хватает – здравоохранение, образование, наука, сельское хозяйство, дороги и развитие территорий. Хащенко напоминает, что выделяемых на это денег и сейчас не хватает. "Закладывают по факту столько, сколько может потянуть бюджет, а не столько, сколько реально нужно. Поэтому управление расходами и профицитом – тоже вопрос стратегии и системы приоритетов", – говорит политолог.

Эксперты подчеркивают, что необходимо учитывать и демографический фактор. В 90-е годы в России стали меньше рожать: экономический кризис, переход к рыночной экономике и тяжелое время привели к резкому спаду рождаемости. Как следствие – нация начала стареть. Сегодня из 146 миллионов россиян более 40 миллионов – пенсионеры. Фактически кормят их 70 миллионов трудоспособных граждан.







А КАК У НИХ?

Не исключено, что для решения проблемы дефицита Пенсионного фонда России придется обратить внимание на мировой опыт. К примеру, Япония сегодня лидирует по числу граждан пенсионного возраста. Это связано с высокой продолжительностью жизни и ростом рождаемости в конце 40-х годов. В Стране восходящего солнца работающих граждан почти в два раза меньше, чем пенсионеров.

При этом японская модель пенсионной системы считается одной из самых эффективных в мире. Достичь таких результатов удалось благодаря высоким отчислениям работодателей в Пенсионный фонд и эффективному использованию им накопительной части пенсии, а именно вложениям в ценные бумаги передовых предприятий и концернов, приносящих высокий доход.

Примерно так же эффективно работает пенсионная система в Китае, о котором ходит миф, будто там не платят пенсии. На самом деле это не так. Несколько десятков лет назад пенсии в КНР получали только чиновники и работники госкомпаний, но по мере рыночных реформ система охватила городских жителей, работающих в частном секторе. В 2007 году на пенсионные выплаты могли рассчитывать 30% китайцев, сейчас – все жители страны.





В Поднебесной, как и в Японии, достаточно высокие пенсионные отчисления работодателей и самих работников. К примеру, в частном секторе сотрудники направляют в пенсионные фонды 8% от зарплаты, еще 3% добавляет работодатель. Конечно, проблемы социального обеспечения пенсионеров существуют во всем мире. В том же Китае средняя пенсия городского жителя не превышает шести тысяч рублей в пересчете на нашу валюту.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Как известно, Госдума в весеннюю сессию приступила к настройке пенсионного законодательства: в перовом чтении депутатами был принят закон о совершенствовании пенсионной системы. Целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан. До 24 сентября документ обсудят в регионах, депутаты выслушают мнение граждан и экспертов и только потом, с учетом замечаний и предложений, продолжат рассмотрение законопроекта.

А 21 августа на Охотном Ряду пройдут масштабные парламентские слушания по проекту пенсионных изменений. В них примут участие не только депутаты, но и члены общественных организаций, эксперты, представители деловых сообществ и регионов. Встреча в Госдуме поможет обобщить собранные в регионах данные и обсудить различные подходы решения назревших задач в области пенсионного законодательства.





"Политикам и экономистам предстоит найти такую формулу решения этой трудной проблемы, которая бы позволила принять наименее болезненные для граждан страны решения", – сказал в интервью Dni.Ru член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. Он выразил уверенность, что в результате диалога удастся найти решение, которое устроит и общество, и власть.

Стоит отметить, что предложенные правительством изменения преследуют две основные цели: увеличить выплаты гражданам пенсионного возраста и сохранить страховые основы пенсионной системы. В планах властей – не только корректировка пенсионного возраста, но и постепенное увеличение выплат выше уровня инфляции. К 2024 году средняя пенсия в России должна составить 20 тысяч рублей.