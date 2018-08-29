Решительный Путин восхитил речью о пенсии

Владимир Путин впечатлил наблюдателей своей решительностью. Российский президент взял на себя личную ответственность за самый непопулярный в народе шаг власти.

Президент России лично работал над текстом обращения к россиянам по поводу изменений в пенсионном законодательстве. Более половины поправок, озвученных Владимиром Путиным, – это предложения самого российского лидера, сообщил источник в Кремле.

Наблюдатели восхищены решительностью президента. Они отмечают, что Путин взял личную, персонифицированную, рискованнейшую ответственность за самые непопулярные шаги власти. "Ответственность лицом. А мог бы и не брать. А взял. Вот поэтому, май френдз, вот поэтому..." - написала в своем Telegram главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Президент России выступил с телеобращением к гражданам страны по вопросу об изменениях пенсионной системы. В 32-минутном выступлении Путин подробно описал состояние дел в социально-экономической сфере, а также детально изложил доводы в пользу корректировки пенсионного возраста. При этом российский лидер предложил предусмотреть целый ряд льгот, чтобы переходный период оказался как можно более мягким.

Прокомментировал обращение президента и премьер-министр России. Дмитрий Медведев признал, что изменение пенсионной системы – это серьезная задача, которая требует от кабинета министров особой ответственности, передает РИА Новости.

А глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что президент, как всегда, все взвалил на свои плечи. "Очень важно, что президент так откровенно, прямо и честно рассказал о своей позиции. Очень важно, чтобы все эту позицию услышали и каждый сделал для себя выводы", — сказала глава ЦИК. Памфилова назвала выступление Владимира Путина прямым и откровенным.