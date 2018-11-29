Путин поставил точку в спорах о долгах по ЖКХ

Россиянам не придется больше собирать документы, чтобы доказать отсутствие долгов за ЖКХ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Гражданам больше не придется самим бегать по инстанциям и собирать документы, чтобы доказать отсутствие долгов по ЖКХ. Наличие задолженности по коммуналке теперь будет определяться на основании судебного решения, которое вступило в законную силу. Информацию о судебных актах по долгам заинтересованные ведомства возьмут в системе ГИС ЖКХ.

Жилищный кодекс в качестве меры соцзащиты предусматривает субсидии и компенсации на оплату расходов жилого помещения и коммунальных услуг – например, для малоимущих. При этом одно из условий для предоставления льгот — отсутствие долгов по ЖКХ. Всю информацию о задолженности гражданина перед коммунальными службами органы соцзащиты начнут получать из единого банка данных, куда их предоставят ресурсоснабжающие и управляющие компании, пишет Life.ru.

Ранее сообщалось, что тарифы ЖКХ в 2019 году поднимут дважды. С 1 января тарифы ЖКХ возрастут на 1,7%. Это должно компенсировать повышение налога на добавленную стоимость (НДС). А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4% – показатель фактической инфляции 2017 года.

Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил регионам принять решение по сокращению долгов ЖКХ перед ресурсниками. На заседании правительства глава кабмина заявил, что задолженность жилищно-коммунальных организаций увеличилась на 7,4% – 200 миллиардов рублей. Медведев предложил регионам изучить вопрос и представить меры по решению проблемы долгов по ЖКХ.