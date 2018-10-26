Как будут повышать тарифы ЖКХ в 2019 году

Тарифы ЖКХ в 2019 году поднимут дважды. Такая схема – исключение, пояснили в правительстве. Решение принято на совещании кабмина.

С 1 января 2019 года тарифы ЖКХ возрастут на 1,7 %. Это должно компенсировать повышение налога на добавленную стоимость (НДС). А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4 % – показатель фактической инфляции 2017 года.

Тарифы ЖКХ индексируются с 2013-го один раз в год. Нынешнее двухэтапное повышение тарифов, пояснили в правительстве, станет исключением. В целом совокупное повышение платы за коммунальные услуги в следующем году не превысит 4,2% по отношению к декабрю 2018-го.

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил поправки в Жилищный кодекс. Они позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа из-за планируемого роста НДС с 18% до 20%.

Тем временем депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который облегчит россиянам процедуру получения положенных компенсаций расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Авторы документа считают, что это освободит граждан от бюрократической волокиты при оформлении льготных тарифов ЖКХ.

Подорожание затронет услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения. Больше придется платить за электричество и вывоз мусора. Однако повышение тарифов ЖКХ с 1 января коснется не всех российских регионов, а только тех, где к началу 2019 года тарифы ЖКХ без учета НДС останутся такими же, как во втором полугодии 2018-го, пишет "Комсомольская правда".