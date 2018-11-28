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Политика

Почему Путин больше не подаст руки Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
События последних дней свидетельствуют о том, что украинский президент перешел красную черту в отношениях с Россией. Теперь, сколько бы он не упрашивал Владимира Путина о телефонном разговоре или о встрече, на взаимность ему не стоит надеяться – российский лидер недвусмысленно дал понять, что ему нечего обсуждать с Петром Порошенко.
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Сразу же после инцидента в Черном море Порошенко схватил телефонную трубку и попытался дозвониться Путину. Но Кремль не отвечал. Очевидно, что после спланированной провокации в Керченском проливе, российский лидер просто не пожелал разговаривать с политиком, который и до этого-то не отличался особой вменяемостью.

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 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Позже Путин достаточно жестко высказался о нынешних киевских властях и, пожалуй, впервые дал нелицеприятную оценку самому Порошенко. Примерно в это же время помощнику президента Юрию Ушакову пришлось объяснять журналистам, почему же Москва не ответила Киеву.

Представитель Кремля рассказал, что президент Украины действительно запрашивал телефонный разговор с главой российского государства в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"При подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, также анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором. Вот с учетом этого запрос был, а разговора не было", – обтекаемо сказал Ушаков, но глубинный смысл этого казенного отчета понятен всем – Путин просто не захотел общаться с Порошенко.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Удивительно, но не дозвонившись до Путина, украинский президент, видимо, в горячке связался с канцлером Германии Ангелой Меркель и потребовал, чтобы она соединила его с российским лидером. Оценивать подобные действия главы государства необходимо. скорее, профильным медикам, а не экспертам, политологам или журналистам.

По сути, Владимир Путин, спустя два дня, все-таки ответил не дозвонившемуся до него Порошенко. Правда, заочно – с экрана телевизора. Выступая сегодня, 28 ноября на инвестиционном форуме "Россия, вперед!" глава государства назвал случившееся в Керченском проливе провокацией украинских властей. Президент не исключил, что за ней стоит лично Петр Порошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Глава государства отметил, что российское пограничники во время инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные не реагировали на сигналы. "Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтрак – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – сказал Путин.

При этом глава государства уверен в том, что русские и украинцы всегда были, есть и останутся братскими народами. "Политическая пена сойдет,  украинский народ даст оценку сегодняшнему руководству, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили", – сказал президент.

Стоит отметить, что Путин не впервые критикует киевские власти и риторика президента раз от раза становится жестче. Чуть больше месяца назад на  заседании Валдайского клуба глава государства недвусмысленно дал понять, что с нынешним президентом Украины договориться не получиться. К слову, тогда впервые прозвучали знаковые слова и выражения, относящиеся к теме международной политики.

На встрече с российскими и зарубежными экспертами Путин заявил: Москва рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраивать отношения и договариваться. Надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новый руководитель, сказал президент.

Если проанализировать это высказывание Путина, то становится ясно, что в Москве устали от Порошенко. От его русофобской политики, от его поддержки ярых националистов с примесью фашизма, от постоянных обещаний выполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе.

Почти пять лет Россия верила нынешним украинским властям, пыталась в чем-то идти им навстречу и даже вкладывала деньги в экономику ближайшего соседа. Но сейчас, судя по всему, терпение Кремля лопнуло и там решили просто дождаться смены власти в Киеве, а затем, как говорится,  начать с нуля выстраивание отношений. Правда, теперь добровольного ухода Порошенко может и не быть – военное положение, которое он ввел пока что на месяц, ставит под угрозу предстоящие в марте 2019 года президентские выборы.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

И еще одно важное заявления Путина прозвучало и на заседании клуба "Валдай", и на форуме "Россия, вперед!" Российский лидер сказал, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев это – русофобия и антироссийские настроения. Больше товаров не осталось, констатировал президент.

Украинские политики месяц назад не прислушались к предупреждению Путина. Он предостерег их от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов на Украине. Президент напомнил о судьбе Саакашвили, напавшем на Южную Осетию в 2008 году. Судя по всему, история ничему не учит Петра Порошенко и его команду. Как бы им не оказаться за бортом теряющего ход корабля под названием "Украина".

Автор: Александр Комаров28 ноября 2018, 22:01
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