Почему Путин больше не подаст руки Порошенко

События последних дней свидетельствуют о том, что украинский президент перешел красную черту в отношениях с Россией. Теперь, сколько бы он не упрашивал Владимира Путина о телефонном разговоре или о встрече, на взаимность ему не стоит надеяться – российский лидер недвусмысленно дал понять, что ему нечего обсуждать с Петром Порошенко.

Сразу же после инцидента в Черном море Порошенко схватил телефонную трубку и попытался дозвониться Путину. Но Кремль не отвечал. Очевидно, что после спланированной провокации в Керченском проливе, российский лидер просто не пожелал разговаривать с политиком, который и до этого-то не отличался особой вменяемостью.

Позже Путин достаточно жестко высказался о нынешних киевских властях и, пожалуй, впервые дал нелицеприятную оценку самому Порошенко. Примерно в это же время помощнику президента Юрию Ушакову пришлось объяснять журналистам, почему же Москва не ответила Киеву.

Представитель Кремля рассказал, что президент Украины действительно запрашивал телефонный разговор с главой российского государства в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"При подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, также анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором. Вот с учетом этого запрос был, а разговора не было", – обтекаемо сказал Ушаков, но глубинный смысл этого казенного отчета понятен всем – Путин просто не захотел общаться с Порошенко.





Удивительно, но не дозвонившись до Путина, украинский президент, видимо, в горячке связался с канцлером Германии Ангелой Меркель и потребовал, чтобы она соединила его с российским лидером. Оценивать подобные действия главы государства необходимо. скорее, профильным медикам, а не экспертам, политологам или журналистам.

По сути, Владимир Путин, спустя два дня, все-таки ответил не дозвонившемуся до него Порошенко. Правда, заочно – с экрана телевизора. Выступая сегодня, 28 ноября на инвестиционном форуме "Россия, вперед!" глава государства назвал случившееся в Керченском проливе провокацией украинских властей. Президент не исключил, что за ней стоит лично Петр Порошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции.





Глава государства отметил, что российское пограничники во время инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные не реагировали на сигналы. "Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтрак – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – сказал Путин.

При этом глава государства уверен в том, что русские и украинцы всегда были, есть и останутся братскими народами. "Политическая пена сойдет, украинский народ даст оценку сегодняшнему руководству, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили", – сказал президент.

Стоит отметить, что Путин не впервые критикует киевские власти и риторика президента раз от раза становится жестче. Чуть больше месяца назад на заседании Валдайского клуба глава государства недвусмысленно дал понять, что с нынешним президентом Украины договориться не получиться. К слову, тогда впервые прозвучали знаковые слова и выражения, относящиеся к теме международной политики.

Путин: Киевские власти активно продают антироссийские настроения. У них ничего другого нет. И все им сходит с рук. Если завтра они захотят есть младенцев на завтрак, им наверное, подадут и младенцев. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция pic.twitter.com/89DMNBm2iP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 ноября 2018 г.

На встрече с российскими и зарубежными экспертами Путин заявил: Москва рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраивать отношения и договариваться. Надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новый руководитель, сказал президент.

Если проанализировать это высказывание Путина, то становится ясно, что в Москве устали от Порошенко. От его русофобской политики, от его поддержки ярых националистов с примесью фашизма, от постоянных обещаний выполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе.

Почти пять лет Россия верила нынешним украинским властям, пыталась в чем-то идти им навстречу и даже вкладывала деньги в экономику ближайшего соседа. Но сейчас, судя по всему, терпение Кремля лопнуло и там решили просто дождаться смены власти в Киеве, а затем, как говорится, начать с нуля выстраивание отношений. Правда, теперь добровольного ухода Порошенко может и не быть – военное положение, которое он ввел пока что на месяц, ставит под угрозу предстоящие в марте 2019 года президентские выборы.





И еще одно важное заявления Путина прозвучало и на заседании клуба "Валдай", и на форуме "Россия, вперед!" Российский лидер сказал, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев это – русофобия и антироссийские настроения. Больше товаров не осталось, констатировал президент.

Украинские политики месяц назад не прислушались к предупреждению Путина. Он предостерег их от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов на Украине. Президент напомнил о судьбе Саакашвили, напавшем на Южную Осетию в 2008 году. Судя по всему, история ничему не учит Петра Порошенко и его команду. Как бы им не оказаться за бортом теряющего ход корабля под названием "Украина".