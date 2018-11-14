Принято окончательное решение о росте тарифов ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повысятся дважды. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В соответствии с подписанным премьером документом, коммуналка в следующем году будет повышаться дважды – 1 января и 1 июля. Как поясняют в правительстве, индексация – это средство защиты тарифов от инфляции путем привязки к индексу потребительских цен. А на сей раз еще и компенсация выросшего налога на добавленную стоимость (НДС).

Тарифы ЖКХ индексируются с 2013-го один раз в год. Нынешнее двухэтапное повышение тарифов, пояснили в правительстве, станет исключением. В целом совокупное повышение платы за коммунальные услуги в следующем году не превысит 4,2%.

Так, с 1 января 2019 года тарифы ЖКХ возрастут на 1,7 %. Это должно компенсировать повышение НДС. А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4 % – показатель фактической инфляции 2017 года, передает РИА Новости.

Как сообщается, подорожание затронет услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения. Больше придется платить за электричество и вывоз мусора. Однако повышение цен на коммунальные услуги с 1 января коснется не всех российских регионов, а только тех, где к началу 2019 года тарифы ЖКХ без учета НДС останутся такими же, как во втором полугодии 2018-го.

Средняя сумма квитанции на оплату ЖКУ в российской квартире в 2018 году составила 5 тысяч рублей. На днях стали известны регионы России с самыми дешевыми услугами ЖКХ. Минимальные показатели зафиксированы в Северной Осетии и Курской области – 6 и 6,3% семейного бюджета. Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 13,9 и 10,7%.