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Экономика

Новые тарифы ЖКХ шокируют россиян

Тарифы ЖКХ изменятся в 2019 году. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В 2019 году потребителей коммунальных услуг ждет нововведение. С 1 июля, согласно индексации, будут установлены новые тарифы ЖКХ.
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Оплата ЖКХ по новым правилам ожидаемо шокируют наших соотечественников. Во-первых, в квитанциях появится новая строчка, во-вторых, россиянам придется платить НДС за услуги ЖКХ по новой ставке. О "сюрпризах" тарифов за жилищно-коммунальные услуги рассказал эксперт "Института экономики города" Дмитрий Гордеев.

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По его словам, согласно Жилищному кодексу России, предельный индекс роста платы за тарифы по ЖКХ устанавливается один на все шесть коммунальных услуг. Это холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электро– и газоснабжение.

"Общая стоимость услуг должна вырасти на 4,1%, поэтому увеличение раскидают в разных пропорциях на все услуги", – цитирует Гордеева "Московский комсомолец". Эксперт отметил, что в последние годы "газовиков, энергетиков, тепловиков обычно не обижают индексацией, а водоканалам почти ничего не остается". Из-за того, что им недоповышают тарифы ЖКХ, они не могут развиваться и повышать качество воды.

Примечательно, что в некоторых регионах нашей страны появилась ему одна коммунальная услуга. Это сбор и вывоз бытовых отходов. Это новая строчка в квитанциях по оплате ЖКХ. Дмитрий Гордеев отметил, что увеличение тарифа ЖКХ по ней не ограничивается предельным индексом в 4,1%.

Новые тарифы ЖКХ для многих станут "сюрпризом". Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky

Эксперт озвучил неприятный для потребителей коммунальных услуг прогноз. Возможно, что стоимость услуги по вывозу мусора со следующего года будет в разы выше, чем до реформы обращения с отходами. Таким образом, тарифы ЖКХ обещают россиянам в 2019 году новые сюрпризы. Возможно, нововведения по тарифам за коммуналку заставят многих потуже затянуть ремешки. 

Автор: Валерия Нарская27 сентября 2018, 09:16

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