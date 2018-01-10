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Экономика

Новый кризис лишит россиян самого дорогого

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Россию ждет картофельный кризис. Самообеспеченность граждан страны этим продуктом по итогам прошедшего года окажется ниже порогового значения, которое было установлено Доктриной продовольственной безопасности страны. Соответствующие прогнозы приводятся в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Счетной палаты.

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В 2017 году самообеспеченность граждан России картофелем составит 90,7%, при этом пороговое значение – не менее 95%. Если сравнивать с уровнем 2016 года, самообеспеченность уменьшилась на 7%. По сравнению с 2015 годом цифры еще более тревожные – на 15%.

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"Объемы производства картофеля могут быть сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности Российской Федерации", – сообщают в Счетной палате.

В ведомстве отмечают сокращение посевных площадей за последние десять лет в 1,7 раза. При этом существование прекратили почти два миллиона частных хозяйств. В заявлении Счетной палаты говорится, что в России недостаточно развита инфраструктура для логистики и доработки овощей, кроме того, наблюдается дефицит картофелехранилищ.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Напомним, ранее в Минэкономразвития зафиксировали падение стоимости продовольствия. По данным ведомства, в ноябре 2017 года цены на продукты снизились на 0,2%. Подешевели птица, мясо, сахар, крупы, макароны и бобовые.

Падение цен на сахар эксперты связали с перепроизводством этого продукта. В прошлом году наша страна впервые стала нетто-экспортером свекловичного сахара. Как пояснили в Минэкономразвития, вырос уровень отечественного производства, а также выдалось урожайное лето. Повлиял и стабильный курс национальной валюты.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько указал на преимущество производства над потреблением, чем объясняется дефляция в России. Стоит отметить, что параллельно дефляции на продуктовом рынке был отмечен и рост цен на некоторые категории товаров. Так, в предпоследнем месяце 2017 года подорожали огурцы, помидоры, картофель, свекла, бананы и виноград.

Автор: Иван Поляков10 января 2018, 18:52

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