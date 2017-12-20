Белоруссия подложила России свинью под Новый год

Белоруссия решила отказаться от российской электроэнергии. Как сказал министр энергетики страны, Минск полностью переходит на собственные выработки.

Выступая в парламенте, Владимир Потупчик посетовал на слишком высокие цены, по которым Россия предлагает покупать электроэнергию. "Мы закончили переговоры с Россией по импорту электроэнергии. По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой", – сказал чиновник.

По его словам, уже с 1 января 2018 года Минск полностью прекратит закупки электроэнергии, в том числе, и российской.

Между тем, это заявление министра энергетики противоречит словам, сказанным вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко. Он утверждает, что в связи со строительством АЭС у республики появится возможность отказаться от закупок импортной электроэнергии лишь к 2020 году.

Ранее Белоруссия согласовала с Россией импорт в 2017 году двух с половиной миллиардов киловатт-часов электроэнергии и зарезервировала на будущее еще миллиард. Белоруссии также покупала электроэнергию у Украины, но в 2017-м перестала ее импортировать, сообщает ТАСС.

С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, он крепко договорился с Россией, – Кравчук



Первый президент Украины Леонид #Кравчук видит угрозу со стороны Беларуси в случае полномасштабной войны с стороны России. Ведь тамошний лидер Александр #Лукашенко полностью зависим от России. pic.twitter.com/Y8L2EVnODw — Ukraine News UP ���� (@by_Ukraine) 19 декабря 2017 г.

Кризис в отношениях между Россией и Белоруссией начался в конце 2016 года. Минск тогда потребовал от Москвы снизить цену на газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами.

Правда, несколько дней спустя глава Белоруссии назвал Владимира Путина родным братом, с которым нечего делить.